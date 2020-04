La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, sostuvo que los trabajos del área están enfocados en el operativo invierno y en la obra del polo sanitario que se construye en el sector del Polo Cultural y Deportivo Pioneros Fueguinos “está demandando una inversión importante” al Municipio, al igual que las distintas acciones que se llevan adelante para mitigar la circulación del coronavirus en la ciudad.

En declaraciones a FM Master’s detalló que “al albergue municipal lo hicimos prácticamente a nuevo para destinarlo al personal de salud, pero es una infraestructura que queda para la ciudad”, en tanto que “con el acondicionamiento del microestadio Cochocho Vargas tuvimos que acelerar la puesta a punto de vestuarios y el sobre techo, obras que estaban licitadas y contratadas”.

A eso se sumó “la comunicación del microestadio con la Casa de la Cultura y el acondicionamiento del foyer de la Casa para ingreso del personal de salud”, a la vez que “estamos uniendo la cancha 4, que se acondicionó como la guardia de un hospital, con el Cochocho”, y el resultado de todas estas acciones es que “el polo deportivo y cultural se transformó en un polo sanitario que esperamos no tener que utilizar”.

Además, destacó que “hay un fuerte trabajo del personal municipal ya que la obra se está realizando por Administración, no se contrató ninguna empresa, aunque sí nos ayudaron con materiales; nuestra gente está trabajando en dos turnos y por eso pudimos avanzar tan rápido”.

Por otra parte, consultada sobre el plan de obras en marcha al momento de declararse la emergencia por la pandemia, Muñiz Siccardi apuntó que “las obras viales ya no pueden continuar porque las temperaturas comenzaron a bajar y estamos cerca de la veda invernal” aunque si es necesario “se van a autorizar algunas cosas específicas para terminarlas antes de la llegada del invierno, pero no la obra general; si hay algún reinicio va a ser muy puntual”.

Luego mencionó que “teníamos varias licitaciones que quedaron a mitad de camino, algunas por adjudicarse, otras en estudio y también contratos por firmarse” por lo que “en septiembre vamos a analizar lo que haremos con los contratos que no llegaron a firmarse” porque “la situación económica del país y de la Municipalidad obviamente cambiaron”.

“La idea es dar prioridad a las obras que estaban en ejecución y no pudimos terminar, pero a partir de las que no se llegaron a contratar creo que habrá que hacer una revisión del plan de obra pública, sobre todo en lo relacionado a lo financiero, para no afrontar algo que después no podamos pagar”, concluyó la titular de Planificación municipal.