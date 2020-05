El Gobierno confirmó que dará otro bono de $10.000 en mayo

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, informó este domingo que darán continuidad al Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) y confirmó la reunión del gabinete económico de este lunes, que contará con la presentación de la nueva titular de la ANSES, Fernanda Raverta.

«Convoqué a reunión del gabinete económico mañana a las 10 para darle continuidad y abonar el mes de abril», detalló respecto al IFE. «Raverta se incorporó de lleno a trabajar y mañana va a estar en la reunión», dijo Santiago Cafiero en declaraciones radiales y aseguró sobre la situación de ANSES: «Vanoli trabajó con mucha honestidad. El Presidente decidió que hay que darle otro dinamismo a la agencia y por eso se buscó a la compañera Raverta, que tiene mucha territorialidad. Estamos muy contentos con su llegada. Se acopló muy bien y estuvimos trabajando, cruzando mensajes y hablando durante el fin de semana».

En ese sentido, aseguró que Alberto Fernández «va optando por el perfil de funcionario que va necesitando y se referencia dentro del Frente de Todos. Las especulaciones son más para editoriales. Se necesita compromiso, responsabilidad y mucha coordinación con el resto de las áreas».

Respecto a los cacerolazos por la liberación de presos en el marco de la pandemia de coronavirus, Santiago Cafiero expresó: «Las protestas de la gente siempre ayudan, no hay que tenerles miedo. Cualquier espacio democrático como el nuestro está dispuesto a escuchar los reclamos. Es obvio que el Poder Judicial tomó nota del disgusto que había».

Sobre esto, recordó: «El Gobierno no pidió ni prisión domiciliaria ni liberación de nadie. No tenemos injerencia. El Ejecutivo no puede ni debe detener, meter preso, ni liberar a nadie». Luego agregó que «los jueces tienen que ser muy responsables con las decisiones que toman, y si se equivocan, tienen que responder por eso».

«Se intentó confundir a la gente mezclando este tema con maliciosidad política. Hay cierta canallada y mezquindad de parte de algunos miembros de la oposición que buscaron hacer politiquería con esto», completó respecto a las fricciones por el coronavirus y apuntó que «la vicepresidenta alertó sobre las declaraciones que había hecho la jueza Figueroa. No quedan dudas que el macrismo presionaba a la Justicia».

«Pedimos responsabilidad y memoria. Algunos líderes opositores tienen poca memoria, han dejado un país en ruinas. Y ahora estamos haciendo un esfuerzo entre todos y todas las argentinas para recuperarnos», apuntó Santiago Cafiero en torno a los conflictos que trae la pandemia de coronavirus y agregó: «Hay que pensar en una Argentina que nos va a permitir soñar y pensar en los cambios que hay q hacer en la sociedad».