Harrington: Más camas para mejorar la capacidad del cat

El Municipio logró la adquisición de camas, colchones y almohadas ortopédicas para mejorar la capacidad del Centro Asistencial Tolhuin (CAT) y continuar con el acondicionamiento ante la emergencia sanitaria.

Las autoridades municipales hicieron entrega del equipamiento a la Directora del CAT Andrea Carreño, acompañados de los Concejales Jeannette Alderete, Norberto Dávila y Rosana Taberna, y con la colaboración de la empresa Logant Logística Antártica S.A.

«Les agradezco en el alma porque era algo que nos quitaba el sueño y necesitábamos para nuestra gente», mencionó la Dra. Andrea Carreño.

Por su parte, el Intendente Daniel Harrington expresó: «Si el Concejo Deliberante no hubiera hecho la ordenanza, nosotros no hubiéramos podido comprar las camas. Y si no hubiera estado el equipo nuestro trabajando, tampoco se hubiera podido concretar. Nuestra realidad es muy distinta a la de Río Grande o Ushuaia, y desde el primer día que nos juntamos trabajamos para que cambie. Por eso es mérito de todos».