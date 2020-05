Periodista de C5N denuncia «apriete» de un funcionario de Macri

El periodista de C5N, Mariano Martín, denunció una situación de “apriete” que recibió por parte de Hipólito Nosiglia, quien fue vocero del ex ministro de Justicia Germán Garavano y actual de Juan Bautista Mahiques, luego de entrevistar a la jueza de la Cámara Federal de Casación, Ana María Figueroa.

En diálogo con C5N, relató lo sucedido y las repercusiones luego de exponer los mensajes recibidos a través de las redes sociales: “Lamentablemente estas cosas no sorprenden, pero que sigan sucediendo con los altísimos niveles de impunidad que muestran algunos sectores de la justicia, no me pasó en tantos años de profesión”, expresó el periodista.

“En este caso fue una secuencia con Hipólito Nosiglia que fue vocero del ex ministro de Justicia Germán Garavano, a quien no conocía porque hablaba con el ministro sin intermediarios. Me sorprendió que esta persona se contactó conmigo de la nada sin haber tenido jamás un trato, con un breve intercambio de mensajes en WhatsApp”, expuso Martín.

FUENTE: https://www.minutouno.com/notas/5101407-periodista-c5n-denuncia-apriete-un-funcionario-macri