Lavenia: “La Provincia no nos da respuesta mientras crecen los consumos problemáticos”

La titular de la Asociación Reencontrándonos, Stella Lavenia se refirió a la crítica situación que atraviesan muchos ciudadanos de la provincia en el marco de las políticas de aislamiento preventivo, que no están pudiendo tener el acompañamiento del trabajo de contención que brinda la asociación debido a la resistencia del gobierno provincial a entregar el edificio que les pertenece.

La ONG es una Asociación Civil sin fines de lucro que trabaja tanto en la ciudad de Ushuaia como de Río Grande, ayudando a personas que tienen problemas con distintas adicciones a través de grupos terapéuticos, talleres y trabajo en red.

Stella Lavenia señaló que al nuevo edificio “deberíamos haberlo inaugurado en marzo, ya está prácticamente listo, pero desde la provincia no hay interés en hacer la entrega y por el contrario, parecería que nos lo quieren sacar”.

La titular de Reencontrándonos se refirió también a que en la provincia hay una falta de “políticas públicas establecidas dentro del estado para dar respuesta al crecimiento del consumo problemático de sustancias, que ha crecido debido a la situación de aislamiento, que agravó el cuadro de muchas personas. No hay un plan para atender a estas cuestiones, y tampoco sabemos si vamos a ser incluidos en las políticas sanitarias que lleve adelante la provincia o si nos van a discriminar”.

“Le pedí directamente al Gobernador que me diga y ante la falta de respuestas, se lo he planteado también públicamente y tampoco nos dicen nada. Realmente la estamos pasando muy mal, porque esto es una doble condena para las personas que están atravesando problemas de adicciones. A mí no me importa que mi cara le guste más o menos, pero está castigando a toda una comunidad terapéutica con esta actitud despreciativa de no darnos una respuesta” destacó Lavenia.

La Asociación Civil ‘Reencontrándonos’ es una ONG que nace sin fines de lucro en el año 2001 por necesidad de un grupo de personas, queriendo dar solución a la problemática de adicciones como el alcoholismo y las drogas, trabajando con el modelo de la comunidad terapéutica, teniendo como objetivo lograr la rehabilitación de la persona asistida, para que pueda sostener su estado de abstinencia total durante el transcurso de su vida.