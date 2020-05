Centro de Rehabilitación “Mamá Margarita” retoma las actividades

La Secretaría de Salud Municipal dispuso el reinicio de las actividades presenciales en el Centro de Rehabilitación “Mamá Margarita”, luego de que se estableciera la atención remota de manera exclusiva en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En tal sentido, el director del centro de rehabilitación, Mauro Dotto, explicó que «gracias a que no existe circulación del virus en la ciudad, se pudo disponer el reinicio de las actividades presenciales y que, en principio, se va a brindar atención solo a pacientes que no estén dentro del grupo de riesgo por el COVID-19, en aquellos tratamientos que no se pudieron realizar de manera satisfactoria a través de medios virtuales».

Asimismo, mencionó que «vamos a empezar muy de a poquito y siempre tratando de resguardar al profesional y los pacientes que deberán concurrir higienizados y con tapabocas».

Respecto de los protocolos sanitarios internos, Dotto señaló que se mantendrá la higiene de pisos y calzado mediante el uso de hipoclorito de sodio, y detalló que para los profesionales que deban tener contacto estrecho con pacientes, se implementarán medidas de protección extra, como doble protección facial y camisolines.

La atención se brindará mediante una dotación de 40 profesionales que, en principio, solo atenderán a 4 pacientes en el lapso de seis horas, debido a que se dispuso que, luego de cada atención, se deberá disponer de un lapso de media hora para realizar una estricta higiene de los espacios.

Cabe destacar que, desde el inicio del aislamiento, la Secretaría de Salud puso a disposición canales alternativos de atención remota para todos los pacientes que venían siendo asistidos en tratamientos de rehabilitación, lo cual brindó la continuidad necesaria a los procesos curativos que se venían desarrollando al momento del inicio del aislamiento.

Para mayor información está habilitado el número telefónico del Centro “Mamá Margarita” 433805.