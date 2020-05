Chapperón: «Solicitamos a los vecinos que no se alejen de zonas urbanas»

La Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos recordó los requisitos para realizar actividad física al aire libre y solicitó mesura y responsabilidad al practicarlas.

La titular de la cartera de gobierno, Adriana Chapperón reafirmó las condiciones que se deben cumplir para poder realizar deportes y dijo que “la actividad se puede realizar una hora al día a una distancia no mayor a los 10 kilómetros del hogar, solicitamos a los vecinos que no se alejen de zonas urbanas, y no se adentren en la zona boscosa”.

Chapperón destacó que “en este momento todos los equipos de Protección Civil se encuentran abocados a las tareas pertinentes a la pandemia del COVID-19” y agregó que “por lo tanto no están preparados para las unidades de rescate, por este motivo no se puede salir al bosque o a la montaña, sí dentro de la ciudad y de manera individual”. Como se aclara en la resolución número 788 del Ministerio de Salud.

Por otro lado, y ante la requisitoria de algunos clubes que realizan actividades de forma individual. La Ministra expresó que “no está autorizada la apertura de ninguno de los clubes de ningún deporte hasta el momento”.

Por último, Chapperón resaltó que la provincia no tiene casos positivos de coronavirus hace 5 días y enfatizó que “tenemos que tener paciencia y debemos esperar, necesitamos administrar esta cuarentena con responsabilidad, individual y colectiva”.