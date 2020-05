López: «Estamos a favor de que se garantice la llegada de los fondos a los sectores perjudicados»

El secretario de Finanzas, Diego López, se refirió al proyecto de ley de emergencia que el Gobierno Provincial envió a la Legislatura para su tratamiento. Señaló que el mismo «merece de un análisis previo del que también tienen que participar los Municipios, comerciantes y gremios».

Al respecto, el titular de la cartera económica mencionó que «desde el Municipio de Río Grande no estamos en contra del proyecto, pero sí queremos saber de algunas cuestiones que son poco claras, principalmente las que se encuentran en el Artículo 14».

En este sentido, señaló que «el proyecto requiere de un análisis previo», y que del mismo «tienen que ser parte todos los involucrados: pymes, comerciantes, Municipios y gremios. Es necesario realizar un análisis claro».

López aseguró que «estamos a favor de que se asistan a los sectores más afectados. El proyecto implica un gran esfuerzo fiscal para los municipios porque existen exenciones de impuestos coparticipables».

«El Artículo 14 permite un otorgamiento discrecional durante el período de la emergencia, sin que pase por el cuerpo legislativo», expresó el Secretario, quien agregó que «entendemos que estos aspectos son poco claros, no son específicos, y necesitamos de un debate para clarificar a qué sectores se va a beneficiar y en qué montos».

Asimismo, indicó que «van a ser recursos que dejaremos de percibir que no solo afectan a nuestras finanzas, sino que también genera incertidumbre el desconocimiento de la merma de estos recursos por parte del Municipio, ni de qué manera se compensarán».

Al mismo tiempo, mencionó que «todos estos inconvenientes se suman al atraso de la coparticipación -más de 30 días-, que profundiza la deuda tributaria acumulada».

Dentro de los elementos poco claros, el Secretario de Finanzas explicó que «no sabemos cuál es el destino de los fondos. El proyecto dispone de 2 mil millones para los cuales tiene 3 posibles destinos: la capitalización del BTF; créditos no bancarios del Ministerio de Producción; y el financiamiento de obra pública. Una cuestión no justificada es cuánto de esos 2 mil millones se va a distribuir entre esos 3 canales. No se especifican montos de créditos, ni a qué tasas se van a entregar. Entendemos que se otorgarán créditos a tasa 0 con 6 meses de período de gracia».