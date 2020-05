Alberto Fernández recordó a Néstor Kirchner, a 17 años de su asunción: «Vamos a hacerlo otra vez»

El presidente Alberto Fernández recordó hoy al ex mandatario Néstor Kirchner, al conmemorarse 17 años desde que el dirigente patagónico asumió la Jefatura de Estado.

«También un día como hoy, hace 17 años, asumía la presidencia Néstor Kirchner. Con su liderazgo, y junto a muchos hombres y mujeres que me acompañan hoy, comenzábamos a sacar a la Argentina del pozo y a ponerla de pie. Vamos a hacerlo otra vez. Y vamos a hacerlo entre todos.», sostuvo en su cuenta oficial de Twitter.

Fernández acompañó el texto por un video con imágenes, entre otras, de la llegada de Kirchner a la Casa de Gobierno y del momento en el que Fernández juraba en el Salón Blanco como su Jefe de Gabinete, cargo que ocuparía hasta 2008.

En el video se lo escucha recordando a su amigo durante su primera actividad de campaña como candidato presidencial: «El 25 de mayo para mí es otro día especial porque fue el día que llegamos con Néstor para empezar a cambiar la historia. Me mostraron el momento en el que Néstor me toma juramento y nos abrazábamos. Y es obvio que Néstor me dice algo al oído y es obvio que yo le contesto. Cuando Néstor me abrazó, yo le dije ‘llegamos; viste que llegamos'».

«Fueron cuatro años y medio maravillosos en mi vida que me enfrentaron al enorme desafío de sacar a millones de argentinos del peor pozo, que es el pozo de la pobreza», decía Fernández en Merlo, al compartir hace un año, el primer acto oficial de la entonces fórmula del Frente de Todos, junto a la ex presidenta y actual vice, Cristina Fernández de Kirchner.

La vicepresidenta también recordó la asunción presidencial de su esposo en 2003, al igual que su hija Florencia, junto a un video: «Una mañana como hoy, hace 17 años. Ayer, hoy y siempre, primero la Patria», escribió.

A través de Twitter, la vicepresidenta publicó una pieza audiovisual con fragmentos de discursos de Kirchner, imágenes del festejo del Bicentenario y de otras celebraciones del 25 de Mayo, y declaraciones de Alberto Fernández que recuerdan la asunción del ex presidente.

Allí, se subrayan frases de Néstor Kirchner como «siempre de pie», «siempre luchando»; «construyamos Patria» y «el 25 de Mayo debe servir a consolidar que la Patria necesita de cada uno de los argentinos».

También citó expresiones como defender «nuestros valores», tener un proyecto propio de país «con nuestra identidad nacional» y que «los argentinos somos capaces, inteligentes y solidarios».

Además, aparecen palabras pronunciadas por Cristina Kirchner cuando era presidenta, y en un acto por el 25 de Mayo decía: «Cuando pareciera ser que solo importa la suerte de cada uno, quiero apelar en este 25 de Mayo al amor, al amor por el otro».

En la reseña del video también aparecen conceptos de Alberto Fernández sobre el 25 de mayo del 2003, en los que expresa, en una entrevista, que es «otro día especial porque fue el día que llegamos con Néstor para empezar a cambiar la historia».

Además, aparecen imágenes del diputado Máximo Kirchner aquel 25 de mayo de 2003, cuando le preguntaban por sus expectativas con la asunción de su padre como mandatario.