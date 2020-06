«Era cierto» lo que dijo sobre que Mahiques «presionó» a Jueza Figueroa

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó hoy que «era cierto» lo que afirmó sobre que Juan Bautista Mahiques, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura del gobierno del ex presidente, Mauricio Macri y actual Jefe de los Fiscales porteños «presionó a la jueza Ana María Figueroa en la causa del Memorándum con Irán».

Fernández de Kirchner se refirió así a las manifestaciones que hizo en ese sentido el 2 de mayo en su cuenta de la red social Twitter, cuando escribió que había escuchado en una radio a la magistrada «contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán».

«¿Vieron? Una vez más Clarín mintió, y van… Intentaron ocultarlo pero al final era cierto lo que dije», escribió hoy la vicepresidenta en el primer posteo de un hilo que hizo en su cuenta de Twitter.

La ex mandataria posteó una publicación de ese matutino con la volanta: «Fallida jugada judicial de la ex presidenta» y el título «Tras los tuits de Cristina: una jueza aclaró que un fiscal no la presionó».

La vicepresidenta afirmó que «Juan Bautista Mahiques, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratuta del gobierno de Macri y actual Jefe de los Fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, presionó a la Jueza Ana María Figueroa en la causa del Memorándum con Irán».

En ese posteo, la vicepresidenta adjuntó la tapa de hoy del diario Página 12 que informó sobre la declaración realizada ayer ante la justicia por Figueroa.

«La camarista Ana María Fiegueroa identificó a Juan Bautista Mahiques como el miembro de la mesa judicial macrista que la presionó», consigna el diario.

«¿Se animará Clarín, experto en difundir anticipadamente el contenido de sentencias judiciales aún no firmadas, a publicar la declaración realizada por la Jueza Ana María Figueroa, donde además denuncia el Lawfare en forma documentada?», preguntó Fernández de Kirchner en otro de sus posteos.

En ese sentido, escribió: «¿Llegará el día en que todos los jueces y fiscales del país se animen a sacar de arriba de su escritorio el último ejemplar del diario Clarín para volver a poner la Constitución Nacional cuando tengan que decidir acerca de la vida, la libertad y el patrimonio de sus compatriotas?»

«¿Que hay muchos y muchas que nunca sacaron la Constitución Nacional de arriba de su escritorio? Por supuesto que sí… Pero todos y todas saben de lo que estoy hablando», expresó la vicepresidenta al finalizar el hilo.

Las manifestaciones de la ex presidenta fueron realizadas un día después de que la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal identificara al ex funcionario y actual fiscal general porteño, como quien intentó presionarla.

Figueroa declaró ayer por escrito como testigo en la causa en la que se investigan presuntas injerencias del gobierno de Macri sobre el Poder Judicial a través de la denominada «Mesa Judicial».

La magistrada presentó un escrito de 24 carillas al que accedió Télam, en el que describió que la visita que recibió de quien entonces oficiaba de enlace entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, el 15 de diciembre del 2015, a la que había hecho alusión en una entrevista periodística, fue el inicio de una «persecución ideológica» en su contra, que sólo dimensionaría tiempo después.

La denuncia, formulada por diputados del Frente de Todos luego de que Figueroa hiciera referencias a que recibió presiones de parte del gobierno de Cambiemos durante un reportaje radial, quedó radicada ante el juzgado a cargo de Sebastián Ramos, quien delegó la investigación en el fiscal Ramiro González.