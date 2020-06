Comienzan a pagar desde el jueves el ATP a 1,6 millones de trabajadores del Sector Privado

Cerca de 1,6 millones de trabajadores del sector privado recibirán a partir de este jueves el pago del salario complementario correspondiente al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), confirmó hoy a Télam la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Se trata de los trabajadores de 193.000 empresas que adhirieron al programa y cuyos datos ya fueron procesados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mientras que en los próximos días concluirá el envío de la información de otras 200.000.

Se espera que la cobertura del ATP -que incluye el pago de hasta el 50% del salario de trabajadores de empresas cuyas actividades se hayan visto afectadas por la pandemia del coronavirus- podría alcanzar finalmente a unos 2 millones de personas.

Esto es así porque, según explicaron a Télam desde la AFIP, resta procesar la información referida a los listados de las actividades con subsidios que fueron incorporadas al ATP a mediados de mayo, como la enseñanza privada, jardines maternales, transporte de pasajeros y clubes deportivos, entre otras.

Es decir que las empresas anotadas hayan cumplido con los requisitos y que cada Clave Bancaria Uniforme (CBU) sea válida y coincida con el CUIL del trabajador afectado, de modo que una vez que eso está verificado, la AFIP envíe a la Anses el listado con toda la información procesada para que realice el pago.

La inversión del Estado para este mes es de $ 37.000 millones y se espera que, entre los primeros dos meses, la inversión se acerque a poco menos de $ 100.000 millones, según cálculos de la AFIP.

El promedio de dinero depositado en la cuenta de cada trabajador incorporado en el ATP será de $ 20.556, con un mínimo de $ 16.875 -correspondientes a un salario mínimo vital y móvil- y un máximo de $ 33.750, lo que cubrirá hasta el 50% de un salario neto de $ 67.500.

Para dar mayor certidumbre a los trabajadores que reciben el ATP la Anses habilitó en su página web (www.anses.gob.ar) una sección especial de consulta nominada «Accesos rápidos», en la que habrá que seleccionar la pestaña «Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP)» e ingresar el CUIL para conocer el estado en el que se encuentra la liquidación de sueldo.

En el caso de que figure la leyenda «usted NO está registrado, consulte a su empleador» no quiere decir, necesariamente, que el empleador no haya solicitado el beneficio sino que puede ser por motivos de demora en la carga de información o un error en la carga de la CBU, por lo que hay que aguardar que se actualice la información del sistema.

Las empresas incluidas en el programa ATP son aquellas que acreditaron una sustancial reducción en su facturación con posterioridad al 12 de marzo de 2020.

En caso de haber accedido, no podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019, recomprar sus acciones y comprar dólares a través del mercado de bonos o acciones (CCL y/o Dólar MEP) por uno o dos años posteriores a su ejercicio contable actual.

Las empresas beneficiarias contarán con la postergación de los vencimientos y una reducción del 95% para las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En abril, el 93,4% de las empresas aprobadas en el ATP para el pago de salarios fueron pymes de hasta 25 empleados, mientras que apenas 0,1% del total correspondieron a compañías de más de 800 trabajadores.

Así surge de un informe elaborado por el Gobierno nacional según informó oportunamente Télam, que indica además que las empresas que cuentan con una plantilla de entre 25 y 100 empleados representan el 5,3% del total de beneficiadas por la ATP, en tanto sus trabajadores corresponden al 23,3% del total comprendido en los beneficios.

Por último, las firmas de entre 100 y 800 empleados son el 1,2% del total y el 24,4% de los empleados registrados en el Programa.