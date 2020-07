Fake News: El Patrón del Mal de Tolhuin

El Patrón del Mal no está preso, la mala intención de algunos operadores políticos y algunos medios desinformados hicieron trascender en el día de la fecha que sería inmiente detención, del Concejal de la localidad de Tolhuin, Marcelo Muñoz Fernández, lo cual no sería real.

Los que sucedió, es que autoridades policiales de la localidad de Tolhuin, notificaron de derechos y garantías al mencinado funciónario, siendo una total falacia su detención, todo sucede a raíz que el supuestamente víctima, Arturo Juarez, en el mes de septiembre, luego de salir del boliche «Me matan, Limón» procedió a perseguir a su pareja hasta llegar a la casa de la misma, a la cual le propinó varios golpes y a la entonces amiga de esta (Moira TRUCO) que solo quiso defender a su amiga de este sujeto violento, a lo que Arturo no dudo en propinarle, varios golpes de puño y patadas en costillas ,ahorcamiento, arrancandole una gran cantidar de cabello lo cual consta en denuncia penal realizada por la si víctima Moira trucco contra Arturo Juarez

.

Cabe destacar que que que Arturo Juarez es un violento, que ejerció violencia de género, sobre no una, si no dos mujeres. Éste es hijo de una funcionaria policial , Mirian Cardozo y sobrino de la actual Concejal de Tolhuin, Janette Alderete , esposa del ex Concejal Anibal Cardozo.

No sería dato menor, que la Concejal Alderete integra la comisión de violencia de género, es por ello que éste episodio se trató de tapar en su momento y que ahora se reflota, mediante opereta políticas. Para perjudicar al concejal Muñoz que sólo defendió a su hija de un hombre violento.