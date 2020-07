Rodriguez: “Necesitamos discutir la totalidad de la deuda junto a los dos municipios”

El Secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia reiteró al Gobierno provincial la necesidad de discutir la totalidad de la deuda que mantiene con los dos Municipios. “Entendemos que corresponde tratar la deuda total”, plantearon desde la ciudad en respuesta a la nota enviada desde el ministerio de economía provincial para designar los miembros de una comisión técnica que discuta la deuda por el impuesto inmobiliario que tiene el gobierno dejando sin tratar la deuda por los fondos coparticipables.

“Se trata de una discusión que no se va a resolver en una mesa técnica de segundas líneas. No podemos prestarnos a más dilaciones, por eso hace falta una mesa con capacidad de decisión, en la que estemos los municipios y en la que se pueda resolver la deuda de forma integral, particularmente la retención indebida y demora de más de 30 días de la coparticipación que la Nación envía a la provincia” destacó Rodríguez, ese atraso representa más de 600 millones de pesos entre los dos municipios.

Rodríguez señaló que “para nosotros es urgente resolver la enorme deuda que se mantiene con los municipios, por eso de nuestra parte la voluntad de diálogo siempre está. Pero tiene que haber voluntad política de resolverlo y no artilugios para dilatar la discusión y confundir a la gente con un supuesto diálogo entre técnicos”, y agregó “cuando no hay voluntad de resolver un tema como señalaba Perón no hay nada mejor que formar una Comisión”.

Por su parte, la provincia rechazó el pedido del Municipio de tratar la deuda integral y de forma conjunta con los dos municipios, planteando que la discusión solo se hará si se discute sobre la “deuda tributaria” (inmobiliario), y con cada municipio por separado.