Gioja: «Eva Perón era el brazo ejecutor de la justicia social del peronismo»

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista nacional, José Luis Gioja, consideró hoy que María Eva Duarte de Perón fue «el brazo ejecutor de la justicia social del peronismo» y consideró que «hay una relación entre los que odiaron a Evita y los que ahora odian al peronismo».

«Fue una grande en serio porque ella tenía pasión y era el complemento ideal al General Perón porque era el brazo ejecutor de la justicia social del peronismo», dijo Gioja en declaraciones a Télam, al cumplirse mañana el 68 aniversario del fallecimiento de Evita.

«Ella entendía a la gente, veía las necesidades y no se quedaba quieta nunca, por lo que además marcó toda una etapa en la lucha de las mujeres por conseguir sus derechos como el voto y la creación del Partido Peronista Femenino», agregó.

Con respecto al accionar de Evita en búsqueda de la conquista de derechos para la mujer a mediados del siglo XX, Gioja aseguró que «la participación masiva de la mujer en la política nacional empieza con Eva Perón».

«Ese fanatismo para combatir las desigualdades y la sana rebeldía le daba una impronta social muy particular al justicialismo. La vocación de justicia social convirtió a Evita en el complemento ideal de Perón», insistió el presidente del PJ nacional.

A la hora de analizar los hechos de violencia y odio que despertó Eva Perón en algunos sectores de la sociedad, Gioja no dudó en remarcar que «Evita también cosechó mucho odio que se plasmó el día de su muerte con la frase ‘Viva el cáncer’, y eso se parece mucho a lo que a lo que está pasando ahora».

«Este resentimiento no es nuevo, sino que pertenece a los que no entienden que hay que ser un poquito más iguales porque la solidaridad no es la limosna», sentenció.

En esa línea, continuó: «El pueblo humilde y trabajador la tiene a Eva en un pedestal pero los sectores acomodados y colonizados culturalmente que defienden los privilegios de los que más tienen, sin dudas que Evita les molestaba, porque además había un gran machismo que prejuzgaba porque ella era del interior y actriz».

Gioja también manifestó que «hay una relación entre los que odiaron a Evita y los que odian ahora al peronismo y se manifiestan con tintes antidemocráticos. Ahora tienen la misma saña para con Cristina (Fernández de Kirchner) y el peronismo».

«La oligarquía, lamentable, jugó un papel muy fuerte en la historia argentina. Entonces, Perón y Eva, eran dirigentes que inquietaban a los sectores pudientes», reflexionó el ex gobernador sanjuanino.