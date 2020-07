COFESA analizó la situación edpidemiológica en las provincias y las medidas que se implementan

La ministra de Salud, Judith Di Giglio, participó -este viernes, junto a integrantes de su gabinete- de una nueva reunión virtual del Consejo Federal de Salud (COFESA), del que participaron los titulares de las carteras sanitarias de las distintas provincias y de la Nación.

Durante el encuentro de la presente jornada se abordó el impacto en las demás provincias de país que genera el crecimiento exponencial de casos de COVID-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Ante esta situación, “las provincias expusieron sobre cuáles son sus realidades en cuanto a la circulación de vehículos y de las personas, y las estrategias y medidas de prevención que están implementando para ponerle un freno a la diseminación de la pandemia”, comentó la secretaria de Gestión Asistencial Zona Sur, María Rosa Chiabrando.

La citada funcionaria señaló que desde la cartera sanitaria nacional “también se aportó la mirada que se tiene sobre esta situación en particular”.

“Además se reconoció que no hay manera de frenar la propagación del COVID-19, porque no se cuenta con ningún estudio que nos dé certezas de que puede lograr evitarlo”, alertó, toda vez que, por ejemplo, “los estudios de PCR (siglas en inglés de ‘Reacción en Cadena de la Polimerasa’), constituyen únicamente una foto del momento, de la persona; y que si ésta no tiene los 14 días de aislamiento previo, si dio negativo al día siguiente puede dar positivo”.

En ese sentido, la doctora Chiabrando manifestó que “lo que quedó bien claro es que la única manera de tener certeza sobre la situación sanitaria de una persona es cumpliendo los 14 días de aislamiento, porque ese es el tiempo de incubación que tiene el COVID-19”.

“Desde la Nación también se expresó preocupación por el impacto en todas las provincias del aumento sustancial de casos de COVID-19 y se espera que de la misma manera vaya sucediendo en el resto del territorio nacional”, dijo; por lo que se analizaron “estrategias para cada provincia, a los efectos de moderar la situación”.

De todos modos aclaró que esa preocupación fue focalizada, más bien, “en saber que el sistema sanitario esté adecuado para esta nueva situación”, a cuyos efectos, reconoció, “el apoyo de Nación es constante, no sólo manteniendo este tipo de reuniones sino también con el encuentros específicos de las áreas técnicas de Salud”.