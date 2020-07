El Intercambio Comercial de Junio marcó un Superávit de US$ 1.484 Millones, informó el Indec

El intercambio comercial cerró junio con un superávit de US$ 1.484 millones, un 39% más que los US$ 1.068 millones de igual mes del año pasado, en el marco de una fuerte retracción de las importaciones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En junio, la facturación por exportaciones bajó 8,6% interanual para sumar US$ 4.786 millones, mientras que las importaciones retrocedieron 20,8% , por un monto total de US$ 3.302 millones.

Con este resultado, los primeros seis meses del año arrojaron un superávit en el comercio internacional de US$ 8.097 millones, un 43% más que los US$ 5.635 millones registrados entre los meses de enero-junio de 2019.

El acumulado de las ventas al exterior en el primer semestre alcanzó los US$ 27.388 millones, un 11% menos que el año pasado. En tanto, las compras sumaron US$ 19.291 millones, con un retroceso del 23.3% respecto a igual período anterior.

Durante junio, las caída del 8,6% en las exportaciones se dio en el marco de un retroceso generalizado en los precios de los productos comercializados, que pudo ser parcialmente morigerado por el incremento del volumen de ventas al exterior de combustibles y, especialmente, productos primarios.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) resultaron el principal rubro de exportación con US$ 1.979 millones. Los productos que componen este segmento tuvieron una caída promedio interanual del 1,8% en los precios y una suba de 6,6% en las cantidades, en especial de productos y subproductos derivados de la soja.

En segundo lugar se anotaron las ventas de Productos Primarios con US$ 1.710 millones, con una merma del 3,4% en el precio contra un aumento del 51,5% en las cantidades, por la mayor cantidad de ventas de poroto de soja.

También el rubro Combustible y Energía aumentó 39,4% en volumen, una mejora no logró compensar la caída del 47,5% interanual de los precios, por lo que la facturación llegó a US$ 238 millones, un 2,7% menos que en junio del año pasado.

Por su parte, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) resultaron las más castigadas en materia de comercio, ya que la facturación alcanzó los US$ 859 millones, con una caída del 45,9% interanual, producto de un retroceso del 42,8% en las cantidades y del 5,5% en los precios.

Los principales socios comerciales fueron China, Brasil y Estados Unidos, en ese orden, países que en conjunto absorbieron 30,6% de las exportaciones de Argentina y explicaron el 49,8% de las importaciones concretadas a lo largo del sexto mes de 2020.

Las exportaciones a China alcanzaron US$ 666 millones y las importaciones, US$ 692 millones, por lo que el saldo comercial fue deficitario en US$ 26 millones.

Las ventas a Brasil sumaron US$ 462 millones y las compras US$ 583 millones, con lo que el mes cerró con un déficit de US$ 121 millones.

En el caso de los Estados Unidos, las ventas sumaron US$ 338 millones y las importaciones US$ 370 millones, con un resultado negativo para Argentina de US$ 31 millones.

Otros mercados que también se destacaron fueron Vietnam, con ventas por US$ 334 millones; Egipto, US$ 269 millones; India US$ 203 millones; Chile, US$ 177 millones; y Malasia. US$ 125 millones; entre otros.

La consultora Ecolatina, en un informe distribuido esta tarde, señaló que el superávit comercial de junio «obedeció al mayor desplome de las importaciones respecto de las exportaciones».

«Analizando de manera desagregada, resalta que las ventas externas cayeron producto del deterioro de los precios (-6,7% interanual), mientras que las cantidades mermaron solo 2,1%», sostuvo la consultora, tras lo cual advirtió que en las exportaciones el mejor desempeño fue de los commoditties por encima de los productos con valor agregado.