Ambiente y la Fundacion Garrahan avanzan en las gestiones para el envío de reciclables a Buenos Aires

Con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y el trabajo articulado entre la Secretaría de Industria y la Aduana de Ushuaia, se logró avanzar en la identificación de mecanismos para enviar residuos vinculados al Programa de Reciclado y Medio Ambiente de la Fundación Garrahan.

Autoridades de la Secretaría de Ambiente, de Industria, la Aduana de Ushuaia y referentes de la Fundación Garrahan, se reunieron a fin de determinar las gestiones necesarias que faciliten el envío de materiales reciclables a centros de procesamientos en Buenos Aires.

Al respecto, la directora Provincial de Gestión Ambiental, Andrea Bianchi, comentó que “en esta ocasión nos reunimos con la Administración de Aduana de Ushuaia para poder canalizar las gestiones del envío de residuos que se colectan por la Fundación Garrahan” y agregó que “recientemente se aprobó el programa de reciclado y medio ambiente de la fundación por la provincia a través de la Secretaría de Ambiente, con lo cual ya tiene el aval provincial y sobre todo el apoyo del Gobierno para hacer la colecta”.

Asimismo la funcionaria celebró la “posibilidad de trabajar de manera articulada con la Aduana para poder generar facilidades en el manejo de residuos” y valoró que por un lado “evitamos enviar reutilizables al relleno sanitario y por otro la Fundación Garrahan logra avanzar en sus gestiones para llevar lo recolectado a los depósitos en CABA”.

“Esto a nivel gestión provincial es muy significativo ya que aquellas corrientes de residuos que no puedan ser tratadas en la provincia deben salir y ser procesadas en otros lugares; hoy no hay capacidad instalada para procesarlas acá, quizás en un futuro la tengamos, junto con la capacidad de reciclar generando cadenas de valor, hasta que eso no suceda a las corrientes de residuos necesitamos llevarlas al continente para ser tratadas allá” explicó Bianchi.

Por su parte Viviana Remy, referente voluntaria de la Fundación Garrahan expresó que debido a “cambios en los procedimientos en el envío de estos materiales se había dificultado el traslado de los reciclables que se realiza desde hace muchos años”, en ese sentido continuó “la verdad es que estoy muy feliz porque es muy importante que se acompañe en estas acciones solidarias y ambientales, así que estamos de festejo ya que pudimos unir criterios con el administrador y personal de la Aduana, más el trabajo de la Directora de Gestión Ambiental, Andrea Bianchi y el Secretario de Industria de la Provincia, Juan Ignacio García, que hoy nos están permitiendo avanzar en la gestión del envío”.

“Quiero agradecer también la colaboración del Ministerio de Salud, ya tenemos el protocolo armado para organizar y despachar el envío, también a la gente de la Aduana, quienes me vienen acompañando en esta tarea hace muchos años; más que nada es esto, es seguir concientizándonos, saber que estos elementos que recuperamos no son basura, que no tienen que ir a los rellenos sanitarios, la tarea voluntaria con el accionar de los vecinos que separan tapitas de plástico, papel, llaves de bronce, placas radiográficas, latas de aluminio, CD’s, DVD’s, está vinculada a la conciencia de que todos estos elementos se convierten en dinero para la salud de los chicos del Hospital Garrahan” finalizó Remy.