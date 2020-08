Hernández: Adelantó que se pagará el aumento por resolución

La titular del IPVyH lamentó los hechos de violencia que sufrió el Vicepresidente de la Institución luego de una reunión con referentes sindicales que se llevó a cabo este sábado e indicó que “lamentablemente no hemos podido llegar a un acuerdo y desde el Gobierno no queremos que los trabajadores sigan esperando por un incremento salarial”. Remarcó que “es muy extraño que la única institución que no pudo cerrar un aumento salarial sea IPVyH”.

La presidenta del IPVyH, Leticia Hernández lamentó los hechos suscitados este sábado luego de la reunión mantenida con representantes del sector y adelantó que “no podemos permitir que los trabajadores de la institución sigan sin poder tener el aumento salarial que necesitan y por ello es que vamos avanzar en una resolución otorgando el incremento salarial”.

En ese sentido la funcionaria remarcó que “lamentamos que se haya roto el diálogo, pero lo del sábado es inaceptable y no podemos seguir dilatando una solución” enfatizando que “nos llama la atención que este haya sido el único sector donde, hasta el momento, no se logró un acuerdo salarial” recordando que “el sector docente, de la administración central y salud, por ejemplo, sí llegaron a un acuerdo”.

No obstante, la funcionaria consideró que “sabemos que hace 4 años tienen sus salarios completamente congelado, pero ha quedado demostrado que la predisposición del Gobierno es más que clara y es poder brindarles un aumento salarial, porque así lo ha manifestado el Gobernador desde principio de año y ahora con estas reuniones que se han estado llevado adelante”.

De igual modo la Presidenta del IPVyH indicó que “entendemos que no es el ideal, pero es el aumento que se puede otorgar y afrontar” y señaló que “respetamos las diferencias y críticas de algunos referentes sindicales, pero esto no tiene que obstaculizarnos y tampoco permitir agravios, insultos y amenazas, por eso respaldamos al vicepresidente”.

En esa línea, Hernández confirmó que ante esta situación de violencia “se realizaron las denuncias correspondientes solicitando protección personal para el vicepresidente Alejandro Ramb, para su familia, vivienda y también para el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat a fin de que este lunes 24 esté garantizada la labor en la institución.