Comunicado del Municipio de Tolhuin

El Municipio de Tolhuin informa que, por Decreto E.M.T. Nº390, desde las 8:00 am del día 31 de agosto reasume sus funciones al frente del Departamento Ejecutivo, el Sr. Intendente Daniel Harrington.

De la misma manera, se da a conocer que se deja sin efecto el Decreto E.M.T. Nº389/20 del 27 de agosto, y se establece:

✅ El distanciamiento social, preventivo y obligatorio en la ciudad de Tolhuin.

✅ El uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón (barbijo, mascarilla, tapaboca, etc) para circular en espacios públicos.

✅ Limitar el horario de locales gastronómicos, bares y afines, de lunes a domingo de 8:00 am a 1:00 am extendiéndose el horario de atencion sin recepción de clientes hasta las 2:00 am y con un máximo de 10 personas por mesa, dando estricto cumplimiento a los protocolos vigentes.

✅ El horario de lunes a domingo de 8:00 am a 20:00 pm para proveedores de los comercios dentro del ejido urbano, con desinfección previa en los lugares designados.

✅ Se mantendrá la suspensión de atención al público de todas las dependencias del Municipio de Tolhuin, garantizando las prestaciones de servicios básicos e indispensables y trabajando con personal reducido.

✳️ Desde el Gobierno Provincial se dispuso la prohibición de ingreso y egreso por cualquier vía y la circulación en la ruta desde y hacia la ciudad de Tolhuin desde las 00:00 horas del día 31 de Agosto de 2020 y hasta las 00:00 horas del día siete (07) de Septiembre de 2020 inclusive, a excepción de trabajadores afectados a servicios esenciales. Los permisos especiales desde y hacia las localidades vecinas los seguirá otorgando el Gobierno de la Provincia.

✳️ Los trabajadores vinculados a la actividad forestal y turbera, como así también los ganaderos, no deberán requerir permisos para entrar y salir a sus respectivos lugares de trabajo.

