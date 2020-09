Oscar Bahamonde: “Detrás del conflicto con DNZT hay un claro tinte político”

El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde, expresó que ante la escalada del conflicto entre DNZT y parte de su personal, que se traduce en movilizaciones y reclamos frente a estas dependencias estatales, el titular del organismo de recaudación provincial confirmó que se ha hecho la denuncia penal correspondiente, en virtud de los perjuicios que este tipo de medidas acarrea para el normal desenvolvimiento de las actividades.

No obstante, Bahamonde dejó en claro que se trata de «un conflicto entre privados», es decir, entre la empresa y el sindicato del CECU del cual, el Estado no tiene nada que ver y que además la gestión de Melella no licitó ni adjudicó los servicios, recordando que durante la anterior gestión, la empresa DNZT ganó la licitación y se hizo cargo de los servicios de limpieza del Hospital de Ushuaia, los CAPS y la AREF.

«Esta situación no es de ahora -subrayó el funcionario- sino que viene desde el momento mismo de la adjudicación de la licitación a la empresa, y durante todo este tiempo sólo hubo algunos planteos por parte del gremio, pero no de la magnitud que se está viendo en estos días».

Además, puso el acento en la «beligerancia y la violencia con que se está manejando este sector sindical, poniendo como blanco de sus agresiones al Estado provincial, siendo que no tiene nada que ver y que además, esta situación de vieja data ya que algunas licitaciones tienen más de dos años».

Asimismo, Bahamonde dejó sentando que hubo intentos de diálogo con el sindicato mercantil, «pero no sabemos si tenemos que hablar con el secretario general del gremio o con el secretario de Gobierno del Municipio de Ushuaia», haciendo referencia a Pablo García, quien cumple las dos funciones sentenciando que “en este contexto uno visualiza que detrás de este conflicto y esta discusión hay un claro tinte político», finalizó.

