Tierra del Fuego solo permitirá el ingreso de personas que se hayan hecho un hisopado

El gobierno de Tierra del Fuego dispuso que, a partir del próximo lunes, solo podrán ingresar a la provincia las personas que se hayan realizado un hisopado para detectar coronavirus con 72 horas de anticipación, confirmaron hoy fuentes gubernamentales.

La medida fue establecida a través de la Resolución 1264/20 del Ministerio de Salud provincial, y abarca tanto a quienes lleguen a la isla por vía terrestre como a los que arriben en vuelos especiales desde Buenos Aires.

Según la disposición, cualquier persona que pretenda ingresar al territorio provincial, por cualquier medio, «deberá acreditar constancia de PCR mediante técnica de hisopado para detección de Covid-19 «no detectable» y no mayor a 72 horas, o constancia de anticuerpos positivos, sin perjuicio de la obligación de realizar aislamiento por el término de 14 días en domicilio declarado», indica la resolución.

De igual modo, en el caso de que una persona o grupo conviviente que ingrese a la provincia, informe que va a permanecer en un domicilio con quienes ya estaban viviendo allí, «el aislamiento será extensivo para todos los convivientes», estipula también la medida.

Incluso, señala que, en esos casos, las personas que arriben deberán solicitar autorización e informar si en el grupo conviviente existe alguna persona de riesgo para la enfermedad.

Con estas nuevas restricciones, el gobierno fueguino dejó sin efecto la obligatoriedad de los recién llegados de realizar el aislamiento de 14 días en un hotel y a su propio costo.

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Adriana Chaperón, explicó que si bien los análisis «no descartan en un ciento por ciento la presencia del virus, sirven para asegurar que no lo tenían al momento del ingreso».

«Pueden estar incubándolo, pero por lo menos disminuimos las posibilidades», indicó en declaraciones oficiales difundidas por el área de prensa.

Chaperón señaló que, si bien en la actualidad solo llegan a la Isla algunos vuelos especiales, llamados humanitarios (solo a la ciudad de Ushuaia), la medida prepara al distrito «para una eventual reanudación del tráfico aéreo comercial a partir de octubre».

A su vez, en relación al transporte de mercadería que llega a Tierra del Fuego por el paso fronterizo San Sebastián, limítrofe con Chile, la ministra recordó que esa actividad posee un «protocolo específico para la entrega de mercadería».

«Los choferes saben que no pueden bajarse de los móviles ni circular porque, si no, van a cuarentena. No podemos permitir que nos traigan el virus a la provincia, pero hay que dejarlos pasar para no desabastecernos», afirmó la funcionaria fueguina.

Tierra del Fuego acumula 2.116 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, de los que 210 corresponden a Ushuaia, 1.892 a Río Grande y 1 a Tolhuin, con un total de 41 fallecidos.

