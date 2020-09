Nos acercamos a una situación económica muy complicada y el Gobierno Provincial no reacciona”

El subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura, manifestó la preocupación por la situación que se vive la Ciudad de Ushuaia referido al cierre de establecimientos comerciales y la creciente pérdida de puestos de trabajo.

“Estamos entrando en un momento muy complicado de acá a fin de año, donde vamos a ver variables muy complejas, se van a acelerar los cierres de comercios y empresas, y a consecuencia una fuerte caída del empleo que de no tomar medidas serias y de fondo en la provincia van a superar el 30% de vecinos con problemas de empleo en el primer trimestre de 2021. El sector privado necesita que el gobeirno reaccione y se ampliquen las medidas que fueron aprobadas por la Legislatura” explicó Ventura.

En relación a la situación del empleo el subsecretario explicó que “en el primer trimestre del 2020 la tasa de desocupación del conglomerado Ushuaia-Río Grande según el INDEC arrojaba 12,4% sumado a una subocupación demandante de 5,1%, lo que implica que 17,5% de la población con trabajo registrado tenía problemas de empleo.

Evaluando la situación de recesión que nuestra ciudad vive, la caída del turismo, la falta de crédito y subsidios provinciales, evaluamos una tasa de desocupación rondando el 16% y una de subocupación rondando el 7%”.

“Si a esta situación le sumamos el trabajo no registrado y monotributistas sin actividad los números son realmente muy preocupantes, llegando al 32% entre la tasa de desocupación y de subocupación demandante entre empleo registrado y no registrado proyectada al primer trimestre del 2021” alertó Ventura.

El subsecretario de Desarrollo Económico indicó que “si bien el gobierno nacional sigue realizando un esfuerzo enorme para sostener a los empresarios y a los trabajadores que se vieron afectados por la pandemia, no vemos que sea complementado por las acciones de la provincia”.

En relación a la situación y perspectivas del sector privado y del empleo en Ushuaia, Gustavo Ventura se refirió al

informe realizado por la Subsecretaria de Desarrollo Económico del Municipio, con el aporte de la Cámara de Comercio de Ushuaia, la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, el IERIC (Instituto de Estadística y Registros de la Industria de la Construcción), la FACCARA (Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor ), CAME, CAS (Cámara Argentina de supermercados) , que ofrece información sobre la coyuntura de la actividad comercial y del empleo en nuestra ciudad y perspectivas de evolución.

El primer informe compila información de más de 750 empresas, Pymes y comerciantes de todos los rubros de nuestra ciudad, donde indican su situación actual debido a la pandemia. “Vemos una falta de un plan estratégico por parte de la provincia para cuidar el empleo, el PROGRESO ya podemos afirmar que fracasó, más allá de las opiniones interesadas de empresarios turísticos y gastronómicos locales con contratos y concesiones con la provincia. Los 2.000 millones otorgados al BTF y a Producción no llegaron a los sectores más vulnerables y más sensibles de nuestra ciudad y la realidad es que el tiempo ya se está agotando. Se escudan ahora en el BCRA diciendo que no les da el marco para otorgar los créditos, eso no es así, me gustaría poder discutirlo en una mesa de trabajo en conjunto con la provincia, quizás podamos aportar nuestra mirada sobre esto y explicarle algunas cuestiones que evidentemente o no saben o no quieren accionar en pos de liberar los fondos para los trabajadores que lo necesitan.”