El SEMUP inauguró Ciclo de Conversatorios por Internet

Este miércoles, el pediatra Gustavo Abichacra habló sobre dislexia. Lo hizo invitado por el Sindicato de Empleados del Estado Municipal y Provincial. El SEMUP abrió una etapa de conversatorios a través de Internet con el objetivo de acercar a la comunidad temas de interés y contribuir en la divulgación de diversas cuestiones que influyen en la vida cotidiana.

Este miércoles, el SEMUP (Sindicato de Empleados del Estado Municipal y Provincial) inauguró un ciclo de conversatorios a través de su página de Facebook (https://www.facebook.com/sempu2011). Lo hizo con una charla sobre Dislexia que estuvo a cargo del pediatra y especialista Gustavo Abichacra.

El disertante indicó que la dislexia es la dificultad para leer en forma fluida, exacta y automatizada, en un niño sano que ha sido debidamente estimulado. Es la más común después de la disgrafía (dificultad para escribir) y de la discalculia (dificultad para hacer cálculos matemáticos).

Entre los ejes principales abordados en la charla estuvieron las señales de alerta, la importancia de la detección precoz de la dislexia y los procedimientos a seguir para tratar este tipo de dificultad.

Abichacra expuso además que, según una encuesta realizada a docentes en Santa Fe, el 45% no sabía absolutamente nada sobre el tema, el 30% sabía algo, sólo el 10% hacía algo; mientras que el 15 por ciento de los encuestados no quiso contestar. Esto significa que «el 90% de los disléxicos no tiene atención».

El especialista, es integrante de DISFAM Argentina, una asociación sin fines de lucro que tiene como finalidad dar el conocimiento necesario a la sociedad sobre las Dificultades Específicas del Aprendizaje.

El objetivo fundamental de la asociación es la difusión y conocimiento de la problemática de la dislexia y otras DEA (Dificultades específicas en el aprendizaje), y actuar como enlace entre los padres, la comunidad educativa en todos sus niveles y los profesionales de la salud en los distintos ámbitos de la comunidad.

En la Argentina, en octubre de 2016, se sancionó la Ley 27.306, que declaró de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) y su Decreto Reglamentario 289/2018, del 9 de abril de 2018 que promueve el derecho de las personas con DEA y el desarrollo de políticas públicas en materia de educación y salud. Tierra del Fuego es una de las pocas provincias que no ha adherido a la ley nacional.

La dislexia es una de las primeras causas de fracaso escolar. Se estima que entre un 10 y 15% de la población mundial presenta alguna dificultad de este tipo.

Finalmente, cabe mencionar que el concejal Juan Carlos Pino, que participó del conversatorio, presentará un proyecto declarando de interés el «Día Internacional de la Dislexia». El proyecto será tratado en la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Ushuaia, prevista para el 21 de octubre.

