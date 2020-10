El Ministerio de Salud realiza compra de insumos sanitarios todos los días

Así lo aseguró la Directora de Enfermería del HRU del nosocomio capitalino y observó que “hasta el momento no se ha padecido desabastecimiento porque siempre están llegando insumos, en todos los vuelos, tanto los que manda la Nación como los que compra la Provincia”.

La directora de Enfermería del Hospital Regional Ushuaia, Verónica Paglioni, aseveró que el sistema sanitario cuenta con la provisión de insumos necesarios para trabajar en el marco de la pandemia de COVID-19.

“Vivimos en una isla y tratamos de asegurar la provisión de insumos”, manifestó la profesional, quien destacó que “me consta que el Ministerio de Salud está haciendo compras todos los días, tratando de asegurar la llegada suficiente de insumos”.

Observó, no obstante, que “hay cosas que escapan a nuestro control, y que tienen que ver con la entrega de insumos que se compran de manera permanente”.

En ese sentido comentó que “con el tema del alcohol, la semana pasada teníamos previsto el arribo de ese producto a comienzos de semana; pero nos llegó recién el viernes” y que por eso, “si bien no nos faltó, sí tuvimos escasez durante el miércoles y el jueves”.

Respecto de los demás elementos de protección, como desinfectantes, lavandina, etc., aseguró que no hubo ningún inconveniente; aunque entendió la inquietud del personal que presta servicios de salud, “porque, así como al resto de la gente, le da un poquito de miedo quedarse sin insumos y estamos todos muy pendientes que no vaya a faltar”.

“La pandemia no nos afecta sólo a nosotros sino a toda la Argentina y el mundo, y los tiempos de entrega a veces exceden los tiempos que uno quisiera” señaló.

Paglioni aseveró que “siempre están llegando insumos, en todos los vuelos, tanto los que manda la Nación como los que compra la Provincia”.

