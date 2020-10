Aguirre: El plan nacional posibilita darle valor agregado

En ese sentido, el secretario Alejandro Aguirre remarcó que “durante lo que va del año 2020, el Off Shore Argentino representó un 18% de la producción de gas del País” por lo que contar con este Plan implica “eventuales inversiones importantes para el desarrollo de yacimientos costa afuera, que permitirán un mayor aporte de gas al país y la cercana posibilidad de poder darle valor agregado en nuestro territorio”.

Cabe destacar que los yacimientos Off Shore del País se encuentran ubicados en la Cuenca Austral, compartiendo Jurisdicciones con el Estado Nacional (60% de la producción Off Shore), Tierra del Fuego (30% del off shore) y Santa Cruz (el restante 10% de la producción Off Shore).

“Toma relevancia, que el gas que se produce en la principal concesión off shore como es Cuenca Marina Austral 1-CMA1, representa el 88% de la producción costa afuera y es tratado, acondicionado y puesto en condición comercial en las plantas de Río Cullen y Alfa en territorio de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” evaluó.

De igual modo el Secretario indicó que “las reservas comprobadas de gas originales de la concesión CMA1, correspondían en un 49% a la Provincia y 51% al Estado Nacional, hoy, producto que hasta el año 2005 solo eran explotados los yacimientos Provinciales, el 78% de las reservas comprobadas de gas actuales recaen en Jurisdicción Nacional y el restante 22% en la Provincia”.

“Esto es un claro indicador que el desarrollo de los yacimientos off shore del País se ha dado a partir de la explotación y consumo de reservas de la jurisdicción provincial” valoró.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp