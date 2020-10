“Los llamados al 107 se han incrementado entre un 23% y un 25% luego del Día de la Madre”,

El secretario de Protección Civil del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, Daniel Facio, subrayó el porcentaje de incremento de llamadas al 107 luego del Día de la Madre.

Al respecto, remarcó la importancia de que la comunidad mantenga las medidas de prevención y distanciamiento social, así como también el correspondiente aislamiento para personas que presenten sintomatología compatible con COVID-19 a pesar de no contar aún con la confirmación del diagnóstico.

“Se han incrementado mucho los llamados e incluso hay determinados momentos en que el 107 está desbordado por la cantidad de comunicaciones que entran al mismo tiempo”, comentó Facio.

Asimismo, agregó que “las consultas son extensas, los operadores toman contacto, hacen las preguntas de rigor y las derivan al personal médico para que determine qué hay que hacer después de las respuestas obtenidas”.

Además, detalló que “luego del día de la madre los llamados se han incrementado entre un 23% y un 25% de lo que veníamos recibiendo”.

“La demanda al 107 es muy grande. Luego se hacen las derivaciones a los médicos que llaman para hacer un seguimiento vía telefónica. También se entregan los turnos para el hisopado. Entonces en algunos momentos hay alguna demora pero lo importante es que las personas que presentan síntomas se aíslen inmediatamente junto a su familia independientemente del resultado del hisopado”, subrayó.

Finalmente, insistió en que “la sintomatología compatible con COVID-19 implica el aislamiento, tienen que permanecer dentro de los domicilios. De esta manera evitamos la proliferación del virus. Más allá de que las personas tengan o no la confirmación, la medida en cuanto al aislamiento no cambia. Si no se han comunicado todavía desde Epidemiología, lo van a hacer lo antes que sea posible”.

