“La municipalidad de Ushuaia está ordenada y prolija”

La secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, Brenda Tomasevich, sostuvo que en el contexto desfavorable generado por la pandemia de coronavirus “la Municipalidad está ordenada y prolija” en lo financiero. Además, planteó que “en este panorama lo importante es dirigir las políticas hacia una recuperación productiva atendiendo las demandas sociales, y todo lo que tiene que ver con la inclusión en una situación de crisis”.

En diálogo con FM La Tecno, Tomasevich comentó que cuando la designó “el intendente Walter Vuoto me planteó que la idea es tener otro aire en la Secretaría con una impronta de trabajo en equipo y articulado, y a eso vamos apuntar”, y tras asumir “tuve un primer encuentro con los subsecretarios y con los coordinadores y coordinadoras del área de Finanzas, y luego me reuní con las directoras para ver cómo venían trabajando, conocer la estructura y las funciones que cumplen, y conocer las urgencias y prioridades”.

La funcionaria remarcó que “la Municipalidad está ordenada y prolija, y seguiremos trabajando para atender los temas principales y planificar una agenda para el próximo año”.

Planteó que “en este marco de pandemia el objetivo es priorizar la inclusión social y atender una situación de emergencia que nos sorprendió a todos, tanto a nivel municipal como provincial, nacional y global” y por ello “lo que vamos a hacer en el proyecto de presupuesto municipal es verificar cuáles son las políticas públicas que vamos a alentar el próximo año, y con la base que tenemos de Provincia y de Nación tratar de ajustarnos a la realidad”.

No obstante, recordó que “recién hace unos días que estoy en funciones y es prematuro tener un panorama claro, tenemos que verificar las planillas de elaboración del presupuesto para hacer el aporte necesario para las reuniones que siguen”.

En esa línea, apuntó que “la caída más fuerte de la recaudación a nivel nacional, provincial y municipal se registró en abril después de que se desató la pandemia y hubo un parate total de las actividades por el aislamiento”, al punto que “las arcas provincial y municipal se vieron sumamente afectadas e incluso la caída del PBI 2020 es muy importante en la Argentina y en toda Latinoamérica”. Y agregó que “se prevé una cierta recuperación para 2021 pero hay áreas que van a tardar más en recuperarse porque fueron las más golpeadas”.

“Estamos ante un panorama en el que desconocemos cuál es el final, pero en esta coyuntura lo importante es dirigir las políticas hacia una recuperación productiva atendiendo las demandas sociales, y todo lo que tiene que ver con la inclusión en una situación de crisis”, sentenció.

En tanto, sobre el plan de obra pública para 2021 indicó que “tiene que ver con los convenios que se fueron firmando y con las políticas orientadas al próximo año; tendremos que ver con la Secretaría de Planificación e Inversión Pública el tema del Presupuesto y cómo estaba asegurado el financiamiento”.

Por otra parte, sobre el pedido al Concejo Deliberante para que autorice la operatoria de leasing que le permita al Municipio incorporar una planta de asfalto en caliente”, observó que “si se analiza en valores nominales el pedido del leasing, los 100 millones de pesos equivalen solo al 0,5% del presupuesto municipal”, tras lo cual dijo que “estamos preparando la información para cuando se realice una nueva reunión con los concejales poder despejar todas las dudas, compartir esa información y que podamos llegar a buen puerto”.

En tanto, sobre la deuda de coparticipación del Gobierno provincial con los municipios sostuvo que “es algo que se viene trabajando desde hace varios meses y también tuve la oportunidad de estudiarlo en mi paso por la Legislatura asesorando a la legisladora Victoria Vuoto, por lo que con los equipos técnicos del Municipio tenemos bastante al día la información para cuando tengamos una mesa técnica con el Gobierno provincial”.

Tomasevich afirmó que “es uno de los temas importantes a definir porque son recursos que el Gobierno provincial tiene retenidos a la Municipalidad y hay que encontrar una solución”, y por último hizo hincapié en que “son recursos necesarios más allá que legalmente le corresponden a la Municipalidad”