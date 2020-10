Vuoto Recordó a Néstor Kirchner a 10 Años de su partida

El intendente Walter Vuoto homenajeó al ex Presidente Nestor Kircher (1950-2010), en el décimo aniversario de su fallecimiento, compartiendo anécdotas de cuando lo conoció y analizando cómo transformó la política y la vida de los argentinos y argentinas.

“A los 18 años lo conocí a Néstor y realmente transformó mi forma de ver la política y el mundo y la vida. Era la primera vez que movilizábamos con bombos y con banderas. Y ser joven y peronista en ese momento era escuchar un tango, uno sentía nostalgia de lo que alguna vez pasó, sin vivirlo. Y recuerdo que fuimos y había un cordón policial, que era imposible de pasar. Nos dejaron ahí y no podíamos atravesar el cordón. Hasta que llegó Nestor. El mismo se bajó de la camioneta, los miró a los policías y les dijo: “Por favor, dejen pasar al futuro”. Nos miró a nosotros y nos dijo: “dejen los bombos y las banderas y pasen”. Y así entramos a ese primer acto de Néstor” recordó Walter Vuoto.

“Yo siempre digo que Néstor nos convocó, Cristina nos abrazó y Máximo nos formó. Del “que se vayan todos”, a abrazar la política como herramienta transformadora de la realidad. Lo más importante que creo que nos legó, es que la única verdad no es la realidad. Porque la realidad es reaccionaria. La única verdad es la voluntad, porque la voluntad es transformadora. Fue el primero que nos enseñó que pese a la adversidad, había que insistir. Y si nos caíamos, teníamos que volver a ponernos de pie y a ir sumando pasos, caminando detrás de una utopía. Y lo demás se iba haciendo realidad. Eso creo que es lo más importante que nos legó, que cuando nos caemos, nos tenemos que volver a levantar y que pese a la adversidad, fuimos capaces de reconstruir una Argentina e ir cociendo un entramado social muy importante, en el que podíamos mirar a aquellos que no se visibilizaban y de escuchar a aquellos que no tenían voz”.

“Néstor nos mandaba a formarnos. Recuerdo una vez que me dijo: “Hay que tener cuidado con tener mucho motor y poco chasis”. Y después comprendí con el tiempo como intendente de Ushuaia, que había que formarse, que había que armar, que había que construir colectivamente. Y que en realidad se estaba refiriendo a eso, que había que formarse como cuadro, porque iba a venir una Argentina que no iba a ser fácil y que es compleja. Y que las batallas que dio el peronismo del 45 al 55, las batallas que han dado las madres, las abuelas, que han dado los compañeros militantes del espacio del cual pertenecemos, son batallas en las que que hay que saber a ciencia cierta qué se está disputando en la Argentina. Y tener los pies bien puestos donde tenemos que tenerlos, que es en una Argentina con inclusión social, con soberanía política e independencia económica. Que son nuestras tres banderas a las que no podemos renunciar como cuadros políticos”.

Por último, recordó que Néstor “no solamente cambió mi mirada de la política, que nos llamó a transformarla a una generación que no creíamos en la política. Sino que también cambió de una vez y para siempre, la forma en la que uno ve la vida. Nosotros somos militantes políticos, que entendemos que a veces tenes más responsabilidades y a veces menos. Pero nunca dejás de ser un militante político, como lo fue él. Un gran Presidente y un gran militante político, que entendía que lo más importante siempre era la necesidad del otro, lo que le pasa al otro y la construcción colectiva”.

