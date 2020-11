“Los Fueguinos tenemos que ser un Testimonio de Defensa Permanente de la Soberanía” dijo Melella

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, encabezó el acto del Día de la Soberanía Nacional que se realizó en el Monumento a los Héroes de Malvinas en la ciudad de Río Grande. Estuvieron presentes el Intendente Martín Pérez, integrantes del gabinete provincial, concejales, legisladores provinciales, autoridades del orden nacional, provincial y local, miembro del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, representantes de Generación Malvinas, el presidente de la Cámara de Apelaciones Dr. Juián Di Martino y autoridades de fuerzas armadas y de seguridad.

En su discurso, Melella recordó que “cuando uno celebra la Soberanía recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, una batalla muy dispareja. Un grupo de argentinos en condiciones muy inferiores se enfrentaron a una potencia mundial no solo por una cuestión militar, sino también por una cuestión ideológica, de principios y económica, porque nos explotaban, porque Argentina estaba obligada a pagar impuestos que no eran justos”.

“Pareciera que fue hace muchísimos años, pero hoy se vuelve a dar esa misma batalla”, agregó.

El Gobernador recalcó que “en estos últimos años vimos como nuestra soberanía se fue entregando, incluido el endeudamiento histórico del país ante el Fondo Monetario Internacional. Eso nos es defender la soberanía. Lo mismo nos pasó en la provincia”.

En ese sentido, Melella indicó que “hace muy poquitos días se aprobó en el Presupuesto Nacional impuestos que defienden la industria fueguina y que nos amparan ante las importaciones, eso es defender la soberanía”.

Por otro lado, recordó que “los últimos años no fue así, por eso fue tan castigada la provincia y las ciudades, especialmente en el empleo y la producción, porque se aplicaban impuestos que defendían las importaciones y se atacaba a la industria nacional”.

“La soberanía es Malvinas pero también son los recursos del Atlántico Sur”, subrayó y siguió: “tenemos que defender los recursos naturales, el territorio, la cultura, la economía. Es una batalla que tenemos que dar todos juntos. Por eso tenemos que mirar críticamente nuestra historia. Quienes hayan sido responsables se van a tener que hacer cargo, porque no haber defendido la soberanía es no haber defendido a nuestros veteranos de guerra, no haber defendido a los caídos en Malvinas”.

Finalmente, el mandatario expresó que “esta es la ciudad de la Soberanía. Tenemos la provincia que es la Antártida, que son las Islas del Atlántico Sur, que es el Atlántico Sur. Los fueguinos tenemos que ser un testimonio de defensa permanente de la soberanía”.

