Se llevó a cabo la Segunda Reunión Conjunta de la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana

La DIAT tiene como misión primordial el fortalecimiento del Acceso a Justicia de los ciudadanos de la provincia, facilitando la generación de los espacios que contemplen desde la primera oportunidad, la acción de los servicios interdisciplinarios para generar redes integrales de atención a la comunidad.

Con el objetivo de plantear líneas de trabajo y capacitación conjunta, en cuanto, a la atención de diferentes situaciones de vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes que surgen en nuestra provincia, funcionarios del Gobierno de las áreas intervinientes llevaron adelante un encuentro virtual con personal y autoridades del Poder Judicial y de la Policía Provincial.

Este encuentro es el segundo que se realiza y el primero de forma virtual debido a la pandemia, la reunión inicial se había llevado adelante en el mes de febrero en la Casa de Justicia de Tolhuin. Si bien el aislamiento primero y el distanciamiento en última instancia no permitieron que se desarrollen con normalidad las tareas de planificación que corresponden a este organismo interdisciplinario, la atención se continuó realizando.

Al respecto, la jueza del Superior Tribunal de Justicia, María Del Carmen Battaini destacó el trabajo de las áreas de Gobierno con respecto a la atención de situaciones que surgieron durante el aislamiento y dijo que “si bien la pandemia no permitió continuar con el normal desarrollo de lo que queremos lograr, todos los órganos de incumbencia se encontraron dando respuesta a situaciones de conflicto extremo” y agregó “este tipo de acciones son muy positivas porque ante el contexto que vivimos se pudieron afrontar situaciones muy complicadas”.

Por parte del Ejecutivo la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Andrade remarcó el trabajo en conjunto entre todas las dependencias intervinientes y comentó que “las situaciones que nos tocan abordar desde la Secretaría no las hacemos solos, ya que a partir de la identificación de cada caso particular comenzamos a trabajar con, salud y educación, por ejemplo, y se fueron conformando las mesas interministeriales que arrojan resultados positivos” y añadió que “estas temáticas no se pueden tratar de forma aislada sino que se deben afrontar de forma integral”.

Asimismo, en la reunión se trazaron los puntos iniciales para el diseño de capacitaciones para personal para del abordaje integral acerca de los diferentes tipos de abuso que sufren niños, niñas y adolescentes. La cual contará con el aporte, no solo de los operadores intervinientes en esta temática sino también con el del Doctor en Psicología inglés, Tony Butler, especialista en nuevas estrategias para proteger a niños víctimas y testigos de abusos sexuales, quién ya ha visitado la provincia para conocer la realidad de esta en primera persona.

Del encuentro participaron, por parte del Ejecutivo: las ministras de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, de Salud Judit Di Giglio, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Analía Cubino. Las secretarias de Justicia, Daiana Freiberger y de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Andrade y el secretario de Salud Mental, David De Piero junto con el Jefe y Subjefe de la Policía, Jacinto Rolón y Oscar Alfredo Barrios Kogan y los responsables de las dependencias de género y familia de las tres ciudades de la provincia, entre otros.

Por Parte del Poder Judicial participaron la Jueza del Superior Tribunal de Justicia, María Del Carmen Battaini, la secretaria de Superintendencia y Administración, Jessica Name, y la directora de la DIAT Silvia Vecchi.

Para finalizar, todos los participantes acordaron que el trabajo en conjunto, tanto en capacitación y tratamiento de este tipo de problemáticas, dará como resultado una mayor y mejor respuesta a las necesidades de la comunidad fueguina.

