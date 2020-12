Tierra del Fuego participó en Buenos Aires del Consejo Federal de Ministros y Ministras de la Producción

Se realizó de manera presencial y fue el último encuentro con miras a lo que viene en 2021.

La Ministro de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, formó parte junto a sus pares de todo el país del Consejo Federal de Ministros y Ministras de la Producción, con la presencia del Ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas.

Al respecto, Castiglione aseguró que se trató de una “presentación de las distintas secretarías del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, las misiones y funciones, acciones realizadas en términos de créditos y subsidios que se llevaron adelante durante la pandemia”.

De ello se desprendió también “cuál fue el impacto en las distintas provincias, con datos concretos, en las PyME, en el empleo y en las distintas economías regionales”.

Asimismo la ministro tomó la palabra para explicar cómo había sido el trabajo durante el 2020 en la provincia. Al respecto informó que “desde el primer momento se elaboraron estrategias para asistir al sector privado, ese acompañamiento se dio rápidamente y luego se institucionalizó con el programa de subsidios y créditos blandos PROGRESO”.

“Cuando se me dio la palabra me explayé sobre cómo habíamos transcurrido esta pandemia, del acompañamiento al sector privado y a la economía popular a través del programa Progreso. También hice un recorrido alrededor de la planificación que estamos haciendo para la ampliación de la matriz productiva en nuestra provincia y finalmente comenté el trabajo que se viene realizando vinculado a la prórroga del sub régimen en conjunto con Nación, para llegar a la norma que apalanque ese desarrollo que necesita Tierra del Fuego”, detalló la funcionaria.

Finalmente, Castiglione cerró su intervención manifestando que “Tierra del Fuego tiene mucho que ofrecer a la industria del resto del país, como complemento y apoyo a diversos sectores en materia de sustitución de importaciones, sobre todo y especialmente en electrónica”.

