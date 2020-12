“Alberto Fernández tiene la mirada puesta en la Patagonia” dijo Vuoto

Tras recibir al Presidente de la Nación Alberto Fernández en el aeropuerto de la ciudad de Río Grande, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto acompañó al Gabinete Nacional que se constituyó en suelo fueguino. “Es un gesto grande como el que ha tenido el Presidente, el de venir, defender la Soberanía y hablar de lo que hay que hablar”, expresó Vuoto. “Ha sido una visita que genera expectativas, pero sobre todo la confianza de que Alberto nos va a devolver la dignidad que el gobierno de Macri nos robó a todos los argentinos y argentinas”, sostuvo.

Desde las 12:30 participó del acto que tuvo lugar en el polideportivo municipal, donde se suscribieron importantes anuncios para Tierra del Fuego y las ciudades. “La visita de Alberto y de todo el gabinete nacional es muy simbólica porque se trata de un Presidente que le devolvió a Tierra del Fuego la competitividad de sus productos. Venimos de una decisión muy federal de elegir a Río Grande y a su polo industrial para lanzar este gran programa de capitales alternativas”, dijo Vuoto.

“Este año la pandemia de coronavirus fue la prioridad número 1, la prioridad básica del Gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y municipales. Pero no hay que olvidar la pandemia que fue el macrismo; uno escucha a senadores y diputados exigiendo a Alberto que resuelva algo que ellos rompieron”, afirmó el intendente Vuoto. “El Gobierno de Mauricio Macri fue uno de los que más atacó no solo a la industria fueguina sino a toda la Patagonia, cuando el Gobierno de Cristina había dejado en 2015 a Tierra de Fuego con pleno empleo. Al finalizar el mandato de Macri llegamos a 18 puntos de desocupación. Hay que hacer modificaciones al subrégimen industrial, eso es claro, pero Alberto vino a TDF y no es casual, tiene la mirada puesta en la Patagonia”.

“Fue un gobierno peronista primero con Néstor y luego con Cristina el que hizo crecer con números históricos a Tierra del Fuego y a su industria, y hoy tenemos a otro presidente peronista para volver a poner de pie a la provincia y a su industria”, expresó el mandatario ushuaiense.

Entre los anuncios más destacados del Gobierno nacional que se concretaron con firma de convenios, se encuentra la incorporación de Tierra del Fuego como agente del mercado eléctrico mayorista, el congelamiento del precio del GLP con una inversión de más de 600 millones de pesos, multiplicando por 5 el aporte del Gobierno nacional para garantizar el 90% de la población acceso al gas y la ampliación del muelle del puerto de Ushuaia con una inversión de 200 millones de pesos.

Con los Municipios se firmaron convenios para las nuevas terminales de transporte con una inversión de 80 millones para Río Grande y 155 millones para Ushuaia. Las terminales serán sustentables, que mitiguen el impacto del cambio climático, diseñadas con perspectiva de género y asegurarán condiciones de accesibilidad.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Jorge Ferraresi, anunció en el marco del PROCREAR II, la cogestión de viviendas del procrear 432 viviendas en Ushuaia y con el Plan Nacional de Suelos, 661 lotes para la ciudad.

En el marco del plan Argentina Hace, entre Ministerio de Obras Públicas de Nación y Provincia, se financiarán proyectos de obras por 600 millones de pesos, en trabajos de agua y saneamiento, mejoramiento vial y urbano, equipamiento social, y gestión de recursos hídricos. Estas obras benefician a los tres Municipios.

En forma virtual, participaron de la reunión los gobernadores de Chaco Jorge Capitanich, de Buenos Aires Axel Kicilloff y de La Pampa Sergio Ziliotto, ya que sus provincias que también suscribieron convenios.

Se anunció también la finalización de la obra de rehabilitación y mantenimiento en la ruta nacional 3, en el tramo San Sebastián y Tolhuin, con una inversión de 1.315 millones de pesos, que contribuye a la conectividad de las ciudades, la conectividad con Chile y beneficia a la producción de hidrocarburos, industrias y turismo.

Desde ENHOSA, Nación financia siete proyectos de agua y saneamiento en las tres ciudades por 2.379 millones de pesos, benefician a más de 46.000 personas mediante la ampliación de la cobertura de servicios de agua potable y cloaca.

También se firmaron convenios en el marco del Plan nacional de Acciones contra las Violencias por Motivos de Género. Se construirá un Centro Territorial para el Desarrollo de Políticas de Género y Diversidad, articulado entre Nación, Provincia y Municipios con una inversión de 80 millones de pesos. Se suman convenios de asistencia y cooperación para implementar los programas “Acompañar” y “Generar” entre el Ministerio de las Mujeres y los Municipios.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp