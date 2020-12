Senado: Entre la cautela y el silencio, los legisladores a favor y en contra del aborto legal se apuran a sumar votos

El escenario es de empate. Ninguno de los dos sectores se anima a vaticinar un resultado para la sesión del 29 de diciembre próximo. La mirada está puesta en los «indecisos», aunque también en torcer el sentido del voto de algunos senadores.

Una semana es demasiado tiempo para arriesgar un resultado ante un escenario de empate. En siete días, se pueden ganar votos pero también perderlos. Son las cuentas que sacan en el Senado quienes están a favor y en contra del proyecto de legalización del aborto. Casi en espejo, desde ambos sectores eligieron llamarse a silencio hasta el 29 de diciembre próximo, cuando la iniciativa llegará al recinto; mientras de manera subterránea negocian y sellan alianzas transversales.

Desde el inicio del debate las senadoras y los senadores que buscan aprobar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fueron más que cautelosos sobre el número de votos con el que cuentan a fin de no alertar al sector que rechaza la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional. Del mismo modo, en la mesa de los «verdes» resolvieron no dar a conocer por anticipado los cambios de posturas de algunos legisladores; como Silvina García Larraburu, que en 2018 votó en contra y esta vez firmó el dictamen de mayoría; o los apoyos de último momento, como el del oficialista Edgardo Kueider, quien rubricó el despacho aunque lo hizo en disidencia.

«Hay senadores que no firmaron el dictamen y apoyan, otros que no lo hicieron porque rechazan el proyecto y algunos todavía no decidieron qué hacer», dijo a BAE Negocios una senadora que por estas horas trabaja a contrarreloj para engrosar las filas de quienes están a favor de la legalización del aborto. Una de las razones que esgrimen para no forzar definiciones públicas de los legisladores «indecisos» es el temor a que sufran presiones o escraches «que finalmente terminen jugando en contra».

En un uno y otro lado saben que hay que sumar votos, pero también retener los que ya se tienen. Al igual que el presidente Alberto Fernández, que se involucró personalmente en este tema para asegurar la sanción de la ley, el ex mandatario Mauricio Macri está empecinado en que algunos de los senadores opositores cambien el sentido de su voto bajo el argumento de que hay que evitar darle un triunfo al Gobierno. Aún así, fuentes del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio aseguraron a este diario que «no hay una estrategia del espacio para que algún senador se abstenga» y remarcaron que «ni eso se está discutiendo en el bloque, ni hay una bajada política sobre cómo votar, más bien hay libertad de acción».

En el Frente de Todos sorprendió la postura del rionegrino Alberto Weretilneck, aliado del oficialismo, en el plenario de comisiones, donde solicitó que se hicieran modificaciones al proyecto. Un allegado al legislador de Juntos Somos Río Negro señaló que si no se realizan los cambios, «Alberto podría abstenerse», a pesar de que está a favor de la legalización del aborto.

Una de las posibilidades que manejan en el Gobierno es atender algunas de las observaciones de Weretilneck al momento de reglamentar la ley. El principal objetivo es aprobar la iniciativa, pero también evitar que vuelva a Diputados, por lo que prefieren no modificar el texto.

Otra de las incógnitas es que sucederá con el senador Carlos Menem, quien permanece internado. Si bien su hija Zulemita adelantó que la voluntad del ex presidente era votar en contra, es difícil prever si estará en condiciones de emitir su voto el martes próximo.

El sector que rechaza la IVE tampoco contará con el oficialista José Alperovich, que se encuentra de licencia desde que fue denunciado por abuso sexual por su sobrina. Sin embargo, por el momento, superan a los «verdes» en votos, aunque por muy poco. «Estamos muy parejos. Uno o dos votos arriba», dicen quienes apuestan a repetir el resultado de hace dos años.

