Filmus valoró que el acuerdo Post-Brexit de la Unión Europea con el Reino Unido excluye a las Malvinas

«Es una señal más de respaldo de los países que hasta el momento menos se habían definido sobre el tema», dijo el secretario.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, valoró hoy que el acuerdo post-brexit firmado entre la Unión y Europea y el Reino Unido haya excluido a las Islas Malvinas.

En diálogo con «El Gíglico», el programa que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia, el funcionario reconoció que para Argentina esta decisión era «muy importante, porque habla la perspectiva de que el único respaldo o neutralidad que tenía Reino Unido (de parte de la Unión Europea) hoy ya no lo tiene».

Para Filmus, esto debe interpretarse como «una señal más de respaldo de los países que hasta el momento menos se habían definido sobre el tema», aunque admitió que «no cambia la historia». «Esta mirada europea es una forma de decirle al Reino Unido cumplí con lo que dice Naciones Unidas» sobre el tema, recalcó.

La semana pasada, el Reino Unido -conducido por el premier Boris Johnson- llegó a un acuerdo con Bruselas para encaminar las relaciones económicas bilaterales desde el 1 de Enero del año próximo.

El acuerdo comercial, no obstante, no impactará en los territorios de ultramar que el Reino Unido considera propios, por lo que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, no están alcanzados y perderán los beneficios que les aseguraba la Unión Europea.

Cancillería había reclamado justamente a la Unión Europea en distintas instancias que Malvinas quedara al margen del acuerdo con el Reino Unido.

«Finalmente el acuerdo post Brexit entre la UE y el Reino Unido no incluyó a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

Así lo pedimos en todos los foros y reuniones que mantuvimos en 2020 con ministros y ministras de Asuntos Exteriores europeos», tuiteó el canciller Felipe Solá cuando se enteró de la firma del acuerdo.

