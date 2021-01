Alberto Fernández calificó a Néstor Kirchner como «el mejor presidente de la democracia»

Hablando del momento político actual, el Presidente se declaró «definitivamente» insobornable porque se conoce «mucho»

Alberto Fernández calificó al expresidente Néstor Kirchner como «el mejor que ha tenido la democracia» desde 1983 y apuntó que la famosa ‘grieta’ sociopolítica «es algo que alimentan los cultores del odio» y que a «algunos sectores le sirve».

Al participar del ciclo semanal de entrevistas «Preguntas Dibujadas» que hace el humorista Tute, publicada hoy en redes sociales, Fernández sostuvo que «Néstor Kirchner, sin dudas, fue el mejor Presidente que ha tenido la democracia».

Sobre la «grieta», el primer mandatario sentenció que «es algo que alimentan los cultores del odio» y aseguró que «siempre, como en toda sociedad, hay extremos irracionales, la grieta acude a esos extremos y a algunos sectores les sirve».

Fernández se refirió a la mirada sobre él: «Si dijera que no me preocupa, sería que tengo poca vocación de empatizar» pero aclaró que no lo inquieta «la mirada dañina, perversa, tendenciosa», y sí le interesa «el prestigio entendido como el respeto del otro».

Tras aclarar que cree «no ser egocéntrico, pero muchos dicen que sí», el Presidente se declaró «definitivamente» insobornable porque se conoce «mucho».

Fernández señaló que «frente a la decisión en cualquier orden de la vida» trata de ser «muy cauteloso» y «pensarlo mucho», algo que vinculó a su condición de hombre «muy racional».

Hacia el final de la entrevista, y con una mirada filosófica, citó a Aristóteles cuando dijo que «‘el sentido de la vida es la búsqueda de la felicidad» y para Fernández «la felicidad es el amor y encontrarlo».

«Lo bueno del amor es la permanente búsqueda. Lo malo es que a veces se pierde», completó.

Se preguntó «¿dónde se escribe la vida?» y respondió con un poema de su autoría: «Veo cada mañana que el sol se asoma en este lugar y que cuando se apaga salen estrellas a iluminar. Todo es un ciclo enorme que se repite, sin entender si somos lo pintado o el pincel».

Tras declarar que el arte «es el alimento del alma», consideró que la muerte «es inexorable» y solo pidió que cuando ocurra «le deje el menor sufrimiento» a los que lo han querido, «porque cada vez que se llevó a uno» que quiso le dolió mucho.

