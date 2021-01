Harrington informó sobre la modalidad de canon de uso vigente para el acceso a un Terreno Fiscal en Tolhuin

El Intendente Daniel Harrington aclaró sobre el concepto de canon de uso contemplado en la Ordenanza 509/19 acerca de las condiciones para acceder a un terreno fiscal sin mensura aprobada.

A través de sus redes sociales, el Intendente de Tolhuin elaboró una serie de «Mitos y verdades» sobre la modalidad de canon de uso a raíz de algunas informaciones y reclamos que generaron confusión en los y las tolhuinenses.

Sobre este aspecto, desde su cuenta oficial, Daniel Harrington respondió a algunas consultas que surgieron en las últimas horas sobre el canon de uso:

«¿Es sólo para extranjeros?

No, puede ser utilizado para todos los vecinos y vecinas que ocupan un terreno fiscal sin mensura aprobada. Además, mientras se saca la mensura para adjudicar el terreno, hay tiempo para ir realizando los planos de la casa e ir pagando los impuestos de los servicios.

¿El canon de uso impide sacar el libre deuda para el carnet de conducir?

No, el Municipio no tiene figura de libre deuda universal.

¿A cuánto equivale el monto de canon de uso?

El valor promedio de canon de uso para un terreno de 450 m² es de aproximadamente $21.375 que se paga en 5 años (dividido en 60 cuotas de $356,25). A esto se agrega el impuesto inmobiliario por bimestre que correspondería a $345,50 y la tasa de servicios generales por bimestre que sería de $380.

¿El Municipio necesita recaudar?

Si, ya que nuestros vecinos y vecinas merecen acceder a una mejor calidad de servicios. ‘Entre muchos no es pesado, y el mañero no hace fuerza'».

Además, Harrington hizo alusión a un Proyecto de Ordenanza presentado al Concejo Deliberante para otorgar como parte del valor de la tierra el monto pagado de canon de uso:

«El 2 de diciembre del 2020 presenté un Proyecto de Ordenanza al Concejo Deliberante para que se reconozca el canon de uso como parte del valor de la tierra, es decir, que a aquellas personas que abonen en concepto de canon de uso, se les descontaría del valor de la tierra.

En caso de aprobarse el proyecto de ordenanza N°1125/20, se daría la posibilidad de ir pagando el terreno y así reforzar el derecho de acceso a la tierra sostenido por la ordenanza vigente 509/19 y no con una reserva que no tiene respaldo».

Finalmente, el Intendente agregó: «Tomé la decisión política de priorizar la regularización de los barrios, lo cual me compromete a poder otorgar los decretos de adjudicación en venta antes de la finalización del canon de uso».

