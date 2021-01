Entró en Vigencia la Restricción de Circulación Nocturna en toda la Provincia

El Secretario de Gobierno, Diego Carol, explicó que las nuevas disposiciones anunciadas por el Gobierno Nacional con adhesión de la Provincia tienen que ver con evitar reuniones donde no se cumplen con los protocolos sanitarios. En Tierra del Fuego AIAS se limita la circulación de 01:00 a 06:00.

El Secretario de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Diego Carol, brindó detalles respecto del alcance del Decreto Nacional 04/2020 y remarcó que la idea tiene que ver con proteger al sistema sanitario y al trabajo. Además, señaló que se están haciendo controles y fiscalizaciones en comercios y un trabajo de concientización en espacios abiertos a través del programa Cuidarnos TDF.

En este sentido, Carol comentó que “la nueva disposición tiene que ver con la restricción a la circulación entre la 01:00 y las 06:00” e indicó que “casi todas las actividades van a estar cerradas en ese horario, como bares, restaurants y casinos, a excepción de las fábricas y los trabajadores esenciales que van a poder circular como lo hacían en épocas de mayores restricciones”.

Asimismo, el funcionario remarcó que “van a haber controles, vamos a tener que seguir protegiéndonos y seguir siendo un auxiliar del sistema sanitario como bien lo venimos haciendo hasta ahora”.

Con respecto a la restricción de circulación nocturna, explicó que “el horario no es algo improvisado. En ese horario normalmente se hacen reuniones y es lo que se trata de evitar, porque es allí donde están apareciendo la mayor parte de los contagios”.

Por otro lado, precisó que “los parámetros que nos dio Nación para adherir al Decreto Nacional fueron dos; de los cuales uno tiene que ver con la cantidad de contagios cada 100 mil habitantes y el otro con la cantidad de duplicación cada quince días”.

“En la duplicación de casos cada quince días estamos por debajo del parámetro, lo cual es bueno, pero en lo que estamos bastante elevados es en la cantidad de casos cada 100 mil habitantes”, detalló.

El funcionario también que “no obstante, si bien estamos elevados en el número, nuestra capacidad sanitaria de atención es muy buena y estamos en condiciones de continuar brindando una asistencia de calidad a todos y todas”.

“Estas nuevas medidas son acciones para proteger el trabajo de la gente. Si bien se estableció esta restricción horaria, la intención es que toda la actividad económica siga funcionando”, remarcó.

Finalmente, dijo con respecto al programa CUIDARNOS TDF que “estamos haciendo un trabajo de concientización a toda la población, a los comerciantes de forma individual, para que sigan cumpliendo los protocolos sanitarios. Esto no terminó y hasta que no esté vacunada la mayor parte de la población tenemos que seguir con los cuidados, atentos para que no se dispare la curva de contagios”, concluyó.

