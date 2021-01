Instituto Municipal del Deporte: Fin de Semana con intensa Agenda Deportiva en la ciudad de Ushuaia

Como ya es habitual en el Instituto Municipal de Deporte, los fines de semana se presentan diferentes propuestas deportivas y recreativas, que mantienen activa y entretenida a los vecinos y vecinas. Este sábado estará dando inicio la Liga Municipal de Verano con el debut del fútbol, bici cross, y trail running.

Esta propuesta se suma a la tradicional colonia, que este año se distribuyó en distintos lugares de la ciudad, y a las escuelitas deportivas que ante la situación sanitaria vigente, debieron reformularse para poder ofrecer a todos los vecinos de la ciudad una vasta oferta deportiva.

El cronograma de actividades se extenderá desde las 10:00 hasta las 22:00 hs, ambos días, en los espacios municipales del Polo Deportivo “Héroes de Malvinas, el gimnasio “Islas Malvinas” y las canchas “Hugo Lumbreras y Cocol Gómez”.

Con la participación de más de 130 inscriptos, el sábado a partir de las 10:00 de la mañana, en el Polo de Andorra, tendrá lugar la primera fecha del Trail Running, destinada a niños, jóvenes y adolescentes de 4 a 16 años.

El fútbol, con sus más de 30 equipos inscriptos, también estará dando iniciando, este sábado a partir de las 10:00 hs, en el gimnasio “Islas Malvinas” del barrio La Cantera, con la categoría Sub 9, continuando desde las 18:00 hs, la categoría Sub 13 en el estadio municipal “Hugo Lumbreras”. El día domingo, a partir de las 10:00 hs, en la Cancha “Cocol Gómez”, verá actividad la categoría Sub 11, quedando libre la Sub7 este fin de semana.

Por último, el domingo desde las 15:00 hs, en el circuito municipal de bicicross del Estadio “Hugo Lumbreras”, tendrá lugar la 1era fecha del torneo de bicicross de la ciudad, en la que estarán participando más de 80 bikers de entre 6 y 16 años.

El resto de las disciplinas deportivas (Básquet, Vóley, Beach Vóley, Handball y Hockey), que integran esta Liga, darán inicio una semana más tarde. Para el desarrollo de los encuentros se utilizarán todos los playones y espacios Municipales; y no se suspenderá por mal clima.

Se recuerda que todas las actividades se desarrollan respetando el protocolo sanitario vigente, por lo cual, será obligatorio el uso de tapabocas, alcohol en gel y en caso de tener síntomas, deberán comunicarlo.

