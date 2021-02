El Gobierno de la Provincia hace extensivo el refuerzo Ayuda Material Didáctico a Docentes de Instituciones Públicas de Gestión Privada

El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS, firmó el Decreto Provincial 251/21, en el cual se establece la asignación especial no remunerativa y no bonificable denominada “Refuerzo Ayuda Material Didáctico” para todo el personal docente que presta servicios efectivos en los establecimientos educativos públicos de gestión privada, en carácter de aporte compensatorio ante el contexto excepcional de educación no presencial y combinada, siendo este un reconocimiento histórico.

En dicho Decreto se menciona que “ante el contexto excepcional en que se encuentran actualmente también los docentes de instituciones de gestión privada con modalidad no presencial y combinada, se requieren refuerzos en las estrategias y herramientas pedagógicas para permitir el desarrollo del Plan de Continuidad Pedagógica de la provincia”.

Ante esto, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Analía Cubino, destacó que “en este contexto de enorme complejidad el Gobernador ha definido otorgar a los docentes de gestión privada el reconocimiento de refuerzo material didáctico extraordinario” y agregó que “entendemos y miramos al sistema educativo como público con diferentes formas de gestionarlo, estatal, privada y social”.

Asimismo, la Ministra destacó que “venimos trabajando junto al Ministerio de Economía para dar cumplimiento y actualizar el aporte estatal a las instituciones, pero también en el acompañamiento y reconocimiento del enorme esfuerzo en contexto de pandemia a la docencia de todo el sistema educativo, lo que implica un extra en los modos de enseñanza, tal es así el recurso online y material didáctico para estos momentos, logrando ser un verdadero hito”.

Este Refuerzo Ayuda Material Didáctico correspondiente a los meses de enero y febrero se hará efectivo en los meses de febrero y marzo.

