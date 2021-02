Melella: “Queremos un Subregimen Industrial más fuerte, que genere empleo y desarrollo”

El mandatario consideró que la visita del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación “es un fuerte respaldo del Presidente” al proyecto de ampliación de la matriz productiva de Tierra del Fuego. “Queremos un subregimen industrial más fuerte, que genere empleo y desarrollo, y donde las empresas inviertan mucho más en la generación de esos empleos, en infraestructura y nuevos emprendimientos, y que sus ganancias se puedan derramar hacia otros sectores” afirmó el Gobernador.

El gobernador Gustavo Melella consideró que la visita a Tierra del Fuego del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación Matías Kulfas “es un fuerte respaldo del presidente Alberto Fernández al desarrollo de la provincia, lo que nos da mucha alegría y mucha tranquilidad”. Melella aseguró que desde su gestión se pretende “ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego, y en el marco de ese plan de ampliación, queremos un subregimen industrial más fuerte, que genere empleo y desarrollo, y donde las empresas inviertan mucho más en la generación de esos empleos, en infraestructura y nuevos emprendimientos, y que sus ganancias se puedan derramar hacia otros sectores”.

Respecto a las gestiones que se vienen llevando ante el Gobierno nacional para la extensión del subrégimen, el mandatario aclaró que “estamos en la etapa de trabajo, pero siempre entendiéndolo dentro de la ampliación de la matriz productiva” lo que significa establecer “hacia dónde vamos: a la industria del conocimiento, a la industria tecnológica, al agregado de valor a los hidrocarburos, el Polo Logístico Antártico, al turismo, la pesca o la producción primaria”.

“Tierra del Fuego tiene una gran variedad, y no queremos eso que se decía hace algunos años: que había que reconvertir la matriz productiva dejando de lado la industria electrónica y dedicarnos a la pesca, a la madera o a construir molinos de viento. Esa no es la mirada de desarrollo que nosotros tenemos” afirmó.

El Gobernador se mostró optimista en que “hay muchas iniciativas que comienzan a concretarse y hay varias empresas que quieren invertir en la provincia. Eso es bueno porque se empiezan a generar de a poco los empleos que necesitamos. Los que se recuperaron y los que se piensan para aquellos pibes y pibas que aún no pudieron acceder a su primer trabajo”.

En cuanto a la actividad hidrocarburífera, Melella manifestó su deseo “de que se entienda que contar con una empresa del Estado es muy importante, y sin quedarse en el pasado o si funcionó o no funcionó, porque si no, no haríamos nada. La industrialización de los hidrocarburos es casi una realidad en nuestra provincia. Lo estamos trabajando fuertemente con el sector privado y con el gobierno nacional, y creo que será uno de los ejes de desarrollo más importante. Es primordial que el Estado participe de ese negocio y que no se quede simplemente cobrando regalías”.

