Bertone pidió que Melella mande a la Legislatura una Ley para derogar el artículo que permite los salariazos políticos

Rosana Bertone pidió que Melella mande a la Legislatura un Proyecto de Ley para derogar el artículo que permite los salariazos políticos. «El Gobernador Gustavo Melella se aumentó el sueldo a él y a sus funcionarios apenas asumió y luego nuevamente cuando en el presupuesto enviado a la legislatura el año pasado cambió la fórmula para calcular el salario de la planta política, de esta forma el sueldo del Gobernador aumentó más de un 250% en menos de un año y medio», dijo la diputada fueguina.

«Ellos pensaban que nadie se iba a enterar, porque para eso armaron fórmulas complicadas de entender y agregaron los artículos en la ley de presupuesto horas antes de la sesión, pero no fue asi: hubo un repudio general extendido «, señaló y agregó «frente a eso, no le quedó otra al Gobernador que sacar un decreto y ‘suspender’ la aplicación de la Ley para él y su Gabinete, que dicho sea de paso es la planta política más grande y oculta en la historia de la provincia. La falta de transparencia es otra de las marcas de esta gestión de la que ya vamos a hablar»

«Pero suspender el pago no es igual a derogar. La Ley sigue vigente y acumula jugosos retroactivos para el día que la ‘suspensión’ se acabe», explicó Bertone.

«Por eso otra vez aparece el escándalo cuando esta semana nos enteramos que el Tribunal de Cuentas actualizó los sueldos de su personal, lo que por aplicación de la ley Melella de presupuesto vuelve a impactar en los sueldos políticos con un nuevo aumento del 11%, lo que lleva el sueldo bruto del Gobernador a $ 450.000, más de $ 373.000 de bolsillo, mientras mi sueldo cuando dejé el gobierno provincial hace apenas 14 meses, era de $ 104.000» señaló.

En este contexto, agregó «nadie puede sorprenderse del aumento otorgado al personal del TCP ya que en el proyecto de presupuesto 2021 que ese organismo envió a la Legislatura en agosto del 2020 ya informaban que en el mes de febrero otorgarían un 11% de aumento y otro 20% en julio, es decir que el sueldo del Gobernador superará el medio millón de pesos en tan solo 4 meses más», indicó y agregó «no habia que ser adivino para conocer que el sueldo de Melella y sus funcionarios seguiría aumentando, solo había que leer los proyectos aprobados por la Legislatura y que el Gobernador promulgó sin aplicar ningún veto parcial».

«Es cierto que hoy ese aumento no lo va a percibir ni el Gobernador ni su Gabinete», reflexionó pero aclaró «tan cierto como que están acumulando retroactivos que en algún momento, tarde o temprano, van a cobrar porque no podemos olvidar que en la Ley de presupuesto de Melella se encargaron de bloquear cualquier posibilidad de no aplicar el aumento, y para eso incluyeron el artículo 42 disponiendo que ‘la remuneración del Gobernador de la Provincia se encuentra alcanzada por el principio de intangibilidad, no pudiendo ser disminuida por disposición de menor jerarquía a la presente de manera alguna mientras permancezca en funciones'».

Frente a esto, la diputada nacional sostuvo que «la única salida real a este dislate y a esta falta de respeto hacia la gente que está pasando necesidades, es que el propio Gobernador envíe a la legislatura un proyecto de ley deshaciendo definitivamente la fórmula que él mismo creó».

«Exijamos la derogación del art. 36 de la ley 1333 y terminemos con esta barbaridad de políticos con sueldos de privilegio», concluyó.

