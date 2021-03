La Secretaría de Turismo junto a las Cámaras intensifican Medidas de Prevención para el Fin de Semana Largo

El secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra mantuvo una reunión en el día de ayer, en la Agencia de Desarrollo con las distintas cámaras de la ciudad, en la que se abordó la importancia de ultimar los cuidados preventivos durante el fin de semana largo, ante el incremento de los casos y de las nuevas cepas que circulan en el país.

Ferreyra les manifestó “la necesidad durante esta Semana Santa, y en virtud de las definiciones adoptadas por el gobierno nacional en materia sanitaria, de ultimar las medidas para seguir contando con un Destino Seguro, como lo tuvimos durante toda la temporada de verano, que no tuvimos ni un incidente desde lo sanitario”.

El secretario de Turismo, explicó que la actividad “tiene muchos protocolos; no solo la gastronomía, sino también la hotelería, los centros invernales, las agencias de viaje, los alojamientos, etc. y que se vienen cumpliendo. Por eso, queremos reforzar la necesidad de que todos y todas seamos parte del compromiso de cuidar el Destino, no solo durante la semana santa, sino también durante los días sucesivos”.

En relación a las expectativas que existen en torno al arribo de visitantes, Ferreyra señaló que “vamos a tener un alto índice de ocupación turística en estas jornadas y por eso desde el Municipio estamos reforzando las medidas de prevención que implementamos desde marzo del 2020 y que tiene que ser un compromiso de todos los vecinos y vecinas”.

“Los prestadores turísticos tienen una responsabilidad con las acciones de cuidado y que se cumplan las medidas de prevención. Durante el fin de semana estaremos acompañando estos cuidados y esperamos que desde la provincia se puedan hacer hisopados masivos a todos los que arriben desde tierra y por aire. También es fundamental que desde la provincia, quienes tienen el poder de policía, se controle todo lo indicado por el COE. No se trata solo medir la temperatura, sino también que se pueda testear a todos los turistas” finalizó Ferreya.

