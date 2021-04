Katopodis destacó la Casa de la Mujer en la recorrida junto al Intendente Walter Vuoto

El Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis recorrió el nuevo edificio de la Casa de la Mujer de la ciudad de Ushuaia, ubicada en el céntrico predio de Maipú y Piedrabuena. El Ministro felicitó al Intendente Walter Vuoto por la iniciativa y la obra realizada y afirmó que desde su área se trabaja intensamente en obras con perspectiva de género. “Tenemos una línea que es infraestructura del cuidado, el Centro Integral de la Mujer, las Unidades de Desarrollo Infantil y todo lo que hace a lo sanitario”, adelantó.

Katopodis aseguró que “reconocemos que los Intendentes, además de cuidar a la gente en lo sanitario, de cuidar a la gente en la pandemia, y a su comunidad como la ha hecho Walter, cuidan las decisiones y las prioridades, que es lo que nos va a dar la posibilidad de tener un gobierno de de transformación en la Argentina”. Y agregó que “esa decisión y esas prioridades van a estar en disputa. Lo que está en discusión en la Argentina es cómo se sale de esta crisis. A la Argentina la vamos a reconstruir, a juntar los pedazos, como lo hicimos siempre, pero la pregunta es si es con todos de pie o sólo algunos. Esa es la discusión hoy en nuestro país”.

“El peronismo ha sido siempre quién representó la agenda de género con el matrimonio igualitario, con los derechos del aborto. Es algo que debemos poner en valor todos los días, así que felicitaciones a ustedes chicas”, expresó el Ministro de Obras Públicas de Nación, dirigiéndose las secretarias del Gabinete municipal y representantes electas en distintos ámbitos legislativos que acompañaron al intendente Vuoto en la presentación de obras de la ciudad.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública de Ushuaia, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, fue la encargada de guiar la recorrida con las precisiones sobre la obra que se llevó adelante y acompañaron la concejala Laura Avila, primera Secretaria de la Mujer durante todo el primer período de gestión de Vuoto y Noelia Trentino Mártire, quien actualmente se encuentra al frente del área.

“Estamos muy felices de poder compartir con el Intendente, con el Ministro de Nación, con los concejales y concejalas, con quienes vinieron a visitar la casa que será la casa de todas. Un espacio de encuentro, de contención, un espacio amigable para las mujeres y diversidades, para que puedan ser asistidas y acompañadas”, expresó Trentino. “Es un edificio que me parece que no lo hay en ningún lugar del país y que va a traer muchos beneficios a las mujeres y a la diversidad, no solamente eso sino un espacio de encuentro donde nos vamos a poder reunir y mejorar cada día un poco más”, aseguró.

La concejala Laura Avila, quien acompañó la recorrida por las distintas obras de la ciudad y que concluyó en el edificio de la Casa de la Mujer, expresó que “hacemos esta recorrida junto con las compañeras legisladoras, diputadas, senadoras e inclusive de la Secretaría de la Gestión, para nosotras son sumamente importantes porque podemos ver que dentro de poquito van a estar todas las vecinas en este lugar tan emblemático de la ciudad”.

La senadora nacional Eugenia Duré afirmó que la obra de la Casa de la Mujer es “cuando los sueños se hacen realidad”. “Cuando Walter lo propuso y cuando escuchó la voz de sus compañeras y de las mujeres de Ushuaia, y me animo a decir de las mujeres de Tierra del Fuego, enseguida accionó y hoy la Casa de la Mujer es esta realidad. No sólo palabras, sino hechos como siempre decimos. Me parece que esta Casa de la Mujer principalmente es el territorio, sobre todo de nuestras mujeres y de nuestras diversidades, no solamente de Ushuaia sino de la provincia, así que feliz”.

La legisladora provincial Victoria Vuoto destacó la jornada de recorrida de obras con el Ministro de la Nación y destacó que “este va a ser un espacio de encuentro, un espacio de desarrollo, de contención, de acompañamiento muy importante”.

Valoró como “muy importante que el Ministro de la Nación conozca esta obra, porque es una obra que realizó el Municipio de Ushuaia con recursos absolutamente propios”.

“Es el ejemplo de cómo un Municipio además de cumplir con servicios básicos, también puede desarrollar obra pública de gran magnitud que ponga en actividad, no sólo socialmente y culturalmente a la ciudad, sino económicamente y cómo genera eso un circuito y un círculo virtuoso en la economía local”, afirmó la legisladora.

La diputada nacional Carolina Yutrovic afirmó que la Casa de la Mujer “ya está casi lista y es preciosa”. Coincidió en describirla como “un espacio de encuentro, de identificación de lo que es la perspectiva de género para el Municipio, que en la provincia fue pionero en crear una Secretaría de la Mujer desde la asunción de Walter Vuoto como intendente”.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp