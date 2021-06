Cupo Laboral para Personas Travesti-Trans: “Es necesario que podamos pensar desde la reparación histórica”

Así lo manifestó Victoria Castro, Subsecretaria de Diversidad del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, al hablar sobre la aprobación en Diputados de la media sanción del proyecto de Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans que ahora espera lo propio en la Cámara de Senadores de la Nación.

La iniciativa fue aprobada por 207 votos afirmativos y establece un cupo del 1% en la Administración Pública para el colectivo de personas trans, travestis y transgénero.

Respecto a esto, Castro manifestó que “ya tenemos media sanción, así que estamos esperando que el Senado resuelva a favor”, al tiempo que dijo: “la verdad es que esto tiene que ver con todo lo que dijeron muchas diputadas y diputados al momento de exponer el tema del perdón, es necesario que podamos pensar desde la reparación histórica”.

En este sentido, señaló que “hay mujeres y varones trans que no tuvieron acceso al trabajo y seguramente se les dificulte” y añadió que “en parte, este es un primer paso para seguir avanzando en estas cuestiones que tienen que ver con la reparación para estas personas de 45 o 50 años sobrevivientes que no van a poder tener acceso a este beneficio, pero que puedan tener una vida digna”.

Asimismo, indicó sobre la media sanción que “esto es una puerta inmensa que se le abre al colectivo y que por fin y de una buena vez podamos pensarnos en sociedad, como cualquier sujeto o sujeta que habita este suelo”.

Respecto a la lucha que viene sosteniendo el colectivo de personas trans, subrayó que “somos la periferia más absoluta, y cuando nos dicen que también hay otros colectivos que merecen una ley, claro que sí, son luchas diferentes, pero a todas esas dificultades que tienen esos colectivos agregarle ser trans es un combo letal, porque en la discapacidad también tenemos compañeras y compañeros trans, migrantes muchísimas, entonces, todas esas cuestiones que se le dificultan a cualquier persona para nosotras y nosotros es peor por nuestra elección, por nuestra identidad de género o elección sexual”.

“Si las mujeres cis género tienen que hacer un enorme esfuerzo para ser reconocidas –siguió- una persona trans nunca lo consigue, porque no tuvimos esos accesos a la posibilidad de estudiar. En los llamados que hay para las compañeras y compañeros trans a partir del Decreto 721 del Cupo Laboral Trans que sacó el Presidente Fernández, se piden profesionales y no lo somos porque no tuvimos la posibilidad”.

Finalmente y a la espera de la votación en el Senado, la funcionaria expresó: “hoy es un día hermoso y de festejo, pero no podemos dejar de ver y creer que nuestras vidas están a cargo de un voto positivo o negativo, nuestras vidas están en sus manos y nuestras muertes también, hoy las pueden evitar con este voto”.