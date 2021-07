Bertone: «Todo lo que no ayude a lograr la Prórroga de la 19640 debería esperar»

La diputada nacional Rosana Bertone pidió que TDF tenga «de manera urgente una agenda de producción y creación de puestos de trabajo» y dijo que «no se le puede dar la espalda a los trabajadores desocupados».

La ex mandataria recordó que «necesitamos lograr urgente la prórroga del sub régimen industrial y esa debiera ser la prioridad en que nos deberíamos focalizar todos» y agregó que «todo lo que no ayude a lograr la prórroga de la 19640 debería esperar».

Respecto a la cuestión ambiental que en estos días estuvo en discusión con la ley de prohibición de las salmoneras, Bertone dijo que «la protección del ambiente se demuestra con hechos concretos» y recordó que «nosotros asumimos con una Bahía de Ushuaia absolutamente contaminada, y llevamos adelante en poco tiempo las obras necesarias para su saneamiento» .

En ese orden, la parlamentaria pidió a la dirigencia fueguina «analizar los tiempos en que se ponen en debate ciertos temas, porque estamos en 2021 y tenemos muchos trabajadores en el sector industrial que esperan lograr la prórroga de la 19640, y no podemos dar nosotros ninguna excusa para aquellos que siempre han estado en contra de nuestro desarrollo como provincia».

Bertone recordó que «somos la provincia con más desocupación de la Patagonia y no veo que el gobierno provincial tenga una agenda para resolver la falta de puestos de trabajo».