Perros Sueltos en Tolhuin: El Municipio continúa trabajando para encontrar una posible solución

El Municipio de Tolhuin mantuvo una mesa de diálogo con la Asociación Patitas Tolhuin para abrir el debate sobre perros sueltos en la ciudad y plantear diferentes líneas de acción en conjunto como alternativas posibles que brinden respuestas a esta problemática.

En este aspecto, el Intendente Daniel Harrington manifestó que “hemos naturalizado al perro suelto en las calles y es por esto que debemos tomas cartas en el asunto. Si bien tenemos casi 1000 perros chipeados y registrados en el Municipio, a la fecha se encuentran prácticamente 300 perros sueltos y abandonados sin hogar, por lo que a la problemática de mascotas sueltas sin tenencia responsable se le suma la problemática de perros sin dueño. Estamos hablando prácticamente de 1 perro cada 3 personas en Tolhuin»

Desde el Ejecutivo se compartió con la Asociación diferentes propuestas referidas a un hogar transitorio y refugio canino, y la posibilidad de un mayor control y regulación de multas.

“La problemática, no sólo se podría resolver con un hogar canino, que insume mucho presupuesto y el cual estaríamos dispuestos a erogar, sino con medidas que acompañen en conjunto la propuesta, como el cambio de ordenanzas vigentes, consensuadas con nuestro Concejo deliberante y articuladas con las Organizaciones que nos han acompañado siempre en las políticas relativas a castraciones y chipeados entre otras realizadas, pero que resultan insuficientes sin el compromiso de todos los actores de nuestro Municipio, ya que es una problemática que, de no ser intervenida en su totalidad, no generaría los resultados que nuestra comunidad se merece”, expresó el mandatario.

Por su parte, la Presidenta de Patitas Tolhuin, Susana Sosa, comentó que “la idea es consensuar entre todos los actores y tratar de llegar a un acuerdo que sea lo mejor para todos. Desde Patitas vamos a reunirnos y trabajar en el tema para proponer algo que sea bueno para todos y que nos dé la factibilidad de poder lograrlo, acompañando al Municipio en todo lo que se pueda, para llegar con éxito a lo que se está pretendiendo hacer. En este caso, si se puede hacer el refugio, continuando con la concientización”.

Para el próximo viernes 6 de agosto se convocó a una reunión al cuerpo de Concejales con el fin de avanzar en el trabajo conjunto desde el ámbito legislativo.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Con el objetivo de acrecentar los controles en el marco del trabajo desde el Municipio, en el día de ayer las áreas de Bromatología y Zoonosis, y la Unidad Administrativa de Control de Faltas realizaron recorridas para control y fiscalización de perros sueltos en la vía pública, de acuerdo a la Ordenanza Nº 365.

Durante la jornada se detectaron canes con tenencia responsable por colocación de microchip, por lo que se realizaron multas por las correspondientes infracciones, tal como indica el Art. 8 en el inciso 9.9 “animal suelto en la vía pública”.

Desde el Municipio solicitamos a los vecinos y vecinas que mantengan a sus mascotas en sus domicilios con cerco o corredera, para evitar multas y tomando la responsabilidad que amerita su tenencia para que entre todos podamos sacar a los perros de la calle.