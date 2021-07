Yutrovic: “Vamos a lograr las dos bancas para que el Macrismo no vuelva a gobernar la Argentina”

En declaraciones a Radio Nacional, la diputada Carolina Yutrovic se refirió a los principales desafíos de la campaña legislativa, luego haber formado parte de la intendencia junto a Walter Vuoto y de haber ocupado la banca de diputada nacional, desde hace dos años, cuando Martín Pérez asumió como intendente de Río Grande.

En el año 2017, la actual diputada que va por la renovación de su mandato, encabezó junto a Martín Pérez el Frente Ciudadano y Social que salió primero en toda la provincia, dejando a Cambiemos en segundo lugar. Entonces, además de Yutrovic, el Frente estaba conformado por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, y el diputado nacional Martín Pérez.

“Integre la lista junto a Martin Pérez y al momento de asumir la intendencia, me tocó reemplazarlo en la banca” recordó Yutrovic, quien destacó que “forma parte de este Frente histórico que lo conforman 18 partidos, en el que además el PJ y Forja tienen responsabilidad de gobierno, por lo que es muy importante que hayamos podido conseguir estos consensos que necesitan Alberto y Cristina”.

NUNCA MÁS EL MACRISMO

En relación a los objetivos de la campaña, Yutrovic recalcó que se busca lograr “las dos bancas de Tierra del Fuego, para que el macrismo no vuelva a gobernar la Argentina”.

“Vengo trabajando muy fuerte con los tres intendentes. Durante la pandemia formé parte del Comité de Crisis de Ushuaia y nos pusimos al hombro la campaña de prevención y de cuidado para acompañar a nuestros médicos y a todo el personal sanitario, quienes han hecho un trabajo enorme. Y desde la Cámara de Diputados hemos defendido los intereses de nuestra provincia y acompañado al gobierno nacional desde el bloque que preside Máximo Kirchner, quien nos pidió también trabajar muy fuerte en la unidad para recuperar la otra banca que actualmente tiene Cambiemos. Necesitamos de todos y de todas, para esta nueva etapa que comienza en la Argentina”.

“Nosotros no iniciamos este camino ahora, venimos trabajando en este Frente y ésta es una construcción de mucha madurez, coherencia y compromiso. Yo formé parte del equipo del intendente Vuoto, en el peor momento porque el gobierno de Macri le hizo mucho daño al país, a la Patagonia, y a Tierra del Fuego, con desocupación, caída del salario con la dolarización de tarifas, entrega de soberanía. Ni hablar del ensañamiento con la gestión de Walter Vuoto, a la que no enviaba fondos de programas necesarios para la ciudad” expresó la diputada Carolina Yutrovic.

EL PAÍS QUE QUEREMOS

“Todos tenemos la suficiente madurez y generosidad para entender que en esta elección tenemos que construir una mayoría que acompañe a Alberto y a Cristina. En el 2019, los argentinos y argentinas recuperamos ese modelo de país que habíamos perdido en el 2015, el país del trabajo, del crecimiento de la industria, de los mejores salarios de América Latina, de las jubilaciones, de los créditos PROCREAR. He sido coherente en todo este tiempo, cumpliendo la doble responsabilidad, de defender a los intereses de nuestra provincia y de acompañar a los proyectos que presenta el gobierno nacional”.

“Durante esta pandemia, el Congreso ha sido protagonista de todas las decisiones que se adoptaron en el gobierno nacional, con una discusión muy profunda de las políticas públicas, como lo fue la del aporte solidario a las grandes fortunas. Sé del compromiso que hay que tener, pero sobre todo del trabajo serio que hay que hacer, escuchando a todos para lograr las mejores leyes”, expresó Yutrovic.

DEFENSA DE LA INDUSTRIA FUEGUINA

“Desde las bancas que ocupamos las tres diputadas fueguinas del Frente de Todos, hemos logrado que se incluyan en el presupuesto, los financiamientos y recursos para obras de infraestructura que necesitan la provincia y las tres ciudades, y logramos que se restituya el esquema de impuestos internos que se impulsó durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue uno de los pilares para el crecimiento de la industria electrónica en el periodo 2009-2015, dando una clara señal a las empresas fueguinas de que este gobierno va a desandar las medidas tomadas por Macri que perjudicaron a la industria fueguina”, explicó Yutrovic.

“Mucho se ha hecho, pero queda mucho por hacer. El gobierno de Alberto, pese a todas las dificultades de la pandemia, no ha dejado de enviar fondos, ha tenido políticas activas para acompañar a las pequeñas y medianas empresas, para avanzar en el plan de vacunación y estoy segura que ya estamos saliendo y empezamos la recuperación”.

“Conozco en profundidad el subrégimen industrial de la 19640 desde todas las perspectivas, desde lo sindical porque he formado parte del sindicato, como una obrera más, ya que he trabajado en la línea de producción muchos años y también desde la perspectiva del Estado y de las políticas públicas. Tenemos que enfocarnos en este tema. Nuestra provincia necesita la prórroga y la modernización del subrégimen. Las empresas ya están empezando a llamar a nuevos trabajadores para reactivar la actividad industrial. Es el momento de profundizar este camino que hizo que entre el 2003 y el 2015 en Tierra del Fuego se crearan 37.258 puestos de trabajo”.

VOTO PERONISTA Y HOMENAJE A EVITA

“Walter Vuoto en su carácter de presidente del Partido Justicialista, ha dado y está dando todas las conversaciones de este espacio tan amplio y diverso. Me siento muy respaldada por Walter y él sabe que desde el trabajo con profunda entrega y amor militante, desde la lealtad, desde la discusión de las ideas y desde la honestidad he sido siempre coherente en mi compromiso con el proyecto político nacional y popular, con el que me siento identificada” expresó Yutrovic.

“Cuando se definió que iba a encabezar la lista, recibí mensajes de saludos de todos los sectores y partidos que conforman el frente. Muchos compañeros y compañeras peronistas por supuesto que también me escribieron y me dieron su apoyo, porque saben todo el trabajo que hemos hecho en estos años, me han visto siempre tirando para el mismo lado, para ganarle a la antipatria, a los que nos endeudan, a los que entregan soberanía y a los que destruyen la industria”.

“Hace unos días, homenajeamos a Evita en el 69 aniversario de su paso a la inmortalidad, y yo creo que Evita nos moviliza a todos los argentinos y a las argentinas de bien. Su impronta de mujer combativa, solidaria y comprometida nos sigue iluminando de forma universal a todos los trabajadores, a los sectores excluidos y a todos los que entendemos la militancia como una forma de vida. Evita vive en el espíritu de quienes militan todos los días para terminar con las desigualdades sociales, y trabajan para incluir, para ampliar derechos”.

“Por eso, poder participar de este homenaje con todas las compañeras históricas del peronismo es un honor para mí y lo asumo con gran humildad; pero sobre todo, con un profundo agradecimiento” finalizó Yutrovic.