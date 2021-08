Melella criticó la postura “Probritánica” de la Oposición Nacional que pretende “Naturalizar la ocupación de Malvinas»

El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, rechazó el avance de un movimiento “probritánico” por parte de un sector de la oposición a nivel nacional e instó a unirse frente a “este proceso de desmalvinización que ya vivimos durante los cuatro años de gestión macrista”.

En medio de la campaña electoral con vistas a las elecciones de medio término se han escuchado voces de distintos dirigentes de la oposición al Gobierno nacional, principalmente vinculados al macrismo, en contra de los derechos soberanos de nuestro país sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

Hace unas semanas se conocieron una serie de tweet publicados por la candidata a diputada nacional por CABA del PRO, Sabrina Ajmechet, considerando que las islas son territorio británico y banalizando la postura nacional respecto al reclamo.

Recientemente, la escritora Beatriz Sarlo –que si bien no es candidata por ningún espacio político tiene un marcado perfil opositor al gobierno de Alberto Fernández- se expresó públicamente en iguales términos.

Ante esto, el Gobernador Gustavo Melella expresó públicamente su rechazo a estas expresiones, lamentando “la postura probritánica” vinculada a “la política que llevó adelante el macrismo durante sus cuatro años respecto a la Cuestión Malvinas”.

Para Melella “creer que estas expresiones son posturas personales es una equivocación; forma parte del ideario de la derecha que avanza en el escenario político argentino”.

“Por eso no es azaroso que se pretenda instalar el tema en los medios hegemónicos nacionales en el marco de una campaña electoral pretendiendo generar una polémica que no es tal. El pueblo argentino tiene bien clara la pertenencia de Malvinas a su territorio; y para los fueguinos y fueguinas en particular esta Causa Nacional forma parte de nuestro ADN”, remarcó.

En ese sentido, el Mandatario recordó que “durante los cuatro años de la gestión macrista y sus aliados en nuestra provincia, sufrimos un proceso de desmalvinización constante. No solo no se adoptó ninguna medida que permita avanzar en la reanudación de las negociaciones tal cual lo plantea la Resolución 2065/65 de la ONU, sino que se cedió ante cada exigencia del Reino Unido”.

Melella rechazó de plano este “espíritu probritánico” que “pretende naturalizar la ocupación de nuestro territorio reivindicando una política entreguista y sometida a los deseos colonialistas, en contra de todo derecho argentino y también de los pronunciamientos de los máximos organismos internacionales”.

De esta manera, el Gobernador instó “a unirnos frente a este avance de la derecha” para “no volver a padecer los estragos de una política exterior al servicio del colonialismo”.