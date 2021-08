La DPOSS postergó la aplicación del segundo tramo del Aumento Tarifario

El Presidente del Ente aclaró que se tomó dicha decisión a fin de acompañar a los sectores que no han tenido la recuperación económica que se esperaba.

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) prorrogó la aplicación del segundo tramo de la actualización tarifaria que iba a ponerse en vigencia con la facturación del mes de agosto.

El Presidente de la DPOSS, Cristian Pereyra; aclaró sin embargo que “esta definición no significa que la institución no precise de la actualización” pero “a pesar que ello se ha tomado la decisión de hacer este esfuerzo y acompañar a la población en general y particularmente a las actividades económicas provinciales que se han visto perjudicadas por la pandemia y que a pesar que tuvieron cierta recuperación, aún no se encuentran en plena reactivación”.

Asimismo agregó que «continuaremos efectuando un descuento del 20% en la tarifa a los sectores hotelero, gastronómico y comercial en las facturaciones de agosto y septiembre”.

Por otra parte, recordó que la DPOSS tiene en vigencia otras herramientas destinadas a los sectores más vulnerables como la Tarifa Social y las excepciones de pago.

Además, mencionó que se prorrogó hasta fin de año la moratoria para que los usuarios puedan ponerse al día con el 100% de quita de intereses por mora, y la posibilidad de financiar la deuda hasta en 24 cuotas. Toda esta información está publicada y puede ser consultada en nuestro sitio oficial, www.dposs.gob.ar.