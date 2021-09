Melella retrucó a López Murphy: “Nos vienen a dar lecciones desde una Oficina de la City Porteña”

El gobernador de Tierra del Fuego AIAS Gustavo Melella calificó como “lamentables” las declaraciones del precandidato a diputado nacional de Juntos Ricardo López Murphy, quien criticó a la industria fueguina y calificó como “perverso” el Subrégimen de Promoción Industrial. “Nuevamente el neoliberalismo nos viene con sus mentiras, opinando desde una oficina de la City Porteña”.

En duros términos el mandatario fueguino retrucó los dichos del precandidato a diputado nacional por una de las líneas internas de Juntos en CABA. “Una vez más tenemos que escuchar a los voceros del neoliberalismo con sus fórmulas económicas elucubradas detrás de un escritorio en una oficina de la City Porteña. Estas mentiras ya las hemos tenido que soportar en reiteradas oportunidades por parte de quienes no tienen ni idea de la realidad que se vive en el interior del país y cuando les toca ser gobierno provocan desastres que cuesta años revertir”.

El exministro de economía durante la presidencia de Fernando De la Rúa calificó de “perverso” el Subrégimen de Promoción Industrial que rige en Tierra del Fuego y sostuvo que “es imperioso desarticular el entramado de capitalismo de amigos kirchnerista”.

Para Melella “estamos frente a las clásicas mentiras a las que nos tiene acostumbrados el macrismo y sus aliados. No pueden dejar de lado su mirada centralista del país y creen que la Argentina se limita a cuatro o cinco manzanas de Buenos Aires”.

“En Tierra del Fuego tenemos bien claro lo que esas políticas significaron para nuestra producción, nuestra industria y para nuestros trabajadores y trabajadoras –agregó-. El desastre que provocó el macrismo durante los cuatro años de su gestión nos va a costar años revertirlo. Sólo con una política de irrestricta defensa de la industria nacional como la que vienen llevando adelante el Gobierno Nacional y nuestra gestión en la provincia podemos comenzar a dar vuelta esta etapa nefasta de nuestro pasado reciente que dejó a miles de familias sumidas en la pobreza”.

En sus críticas al actual precandidato a diputado por Juntos, Melella se preguntó “¿desde qué lugar nos hablan estos dirigentes? Yo les recordaría a quienes quizás se han olvidado que López Murphy fue ministro de la Alianza allá por 2001 y duró 14 días en su cargo. Sin duda la historia lo va a recordar por eso y por haber pretendido implementar un feroz ajuste en las jubilaciones y arancelar la universidad pública. Con esos antecedentes, hoy viene a decirnos que en Tierra del Fuego hay un ´capitalismo de amigos´”.

“Sinceramente, a mí ya no me sorprende nada de esta gente –agregó el Gobernador-. Pero sí me preocupa que los diputados fueguinos de Juntos por el Cambio se tengan que encolumnar detrás de estas posiciones absurdas que tanto mal les han hecho a los habitantes de nuestra provincia”.